Liseli Efe’nin filmi ABD yolcusu

HENÜZ 16 yaşında olan Efe Batın Budak, senaristliğini ve yönetmenliğini yaptığı "Monoton" isimli kısa filmiyle sınırları aşan bir başarıya imza attı. Efe Batın Budak'ın Tarsus'ta çektiği kısa film, ABD'deki uluslararası kısa film festivallerinde gösterime hak kazandı. Tarsus Amerikan Koleji (TAC) 10'uncu sınıf öğrencisi Batın'ın çektiği film, Manisa Zeytin Dalı Kısa Film Festivali'nde de Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü. İnsanların bir gece orada bulunduktan sonra bağımlısı olduğu, hep aynı ezginin çalındığı ünlü bir mekânı anlatan "Monoton", Amerika'daki iki ayrı film festivalinden davet aldı.