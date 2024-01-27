Liseli öğrenciler başarılarıyla göz dolduruyorlar

19 Mayıs Anadolu Lisesi Okul Müdürü Adem Yüzgeç ile müdür yardımcısı Çilem Doğan'ın büyük destek ve katkıları ile rahat bir çakışma ortamı bulduklarını ifade eden Beden Eğitimi öğretmeni Serdar Çelik, gruptan birinci olarak çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Okul sporlarında her branşta mücadele etmeyi arzu ettiklerini belirten Okul Müdürü Adem Yüzgeç, "5 yıldır özellikle futsalda çok iyi bir konumdayız. Bu yılın şampiyonu biz olacağız. Bunun için futsal takımımız çok sıkı çalışıyor. Öğrencilerimiz derslerinden arta kalan zamanlarda antrenmanlarını aksatmadan sürdürüyor" dedi.

Gençler tırmanış sporu içinde çok iyi bir takım yetiştirdiklerini vurgulayan Müdür Yüzgeç, "Futsalda eleme usulü yapılacak çeyrek final ve yarı final maçlarında başarılı olarak finale kalmayı ve şampiyonluk kupasını kaldırmayı istiyoruz. Gençler tırmanış içinde yapılması olası mücadeleler için takımımız sıkı çalışıyor. Okul olarak her türlü spora destek vermek istiyoruz. Öğrencilerimizin arzu ettiği her branşta faaliyet göstermeye kararlıyız. 19 Mayıs AL olarak hem eğitimde, hem sporda hem de sosyal faaliyetlerde adımızı duyuracağız" diye konuştu.