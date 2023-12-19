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Giriş Tarihi: 20.12.2023

Liseliler kendi yazılımlarını geliştirecek

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
Liseliler kendi yazılımlarını geliştirecek
Milli Eğitim Bakanlığı liselerde "Bilişim Teknolojileri ve Yazılım" dersini seçmeli ders kapsamına aldı. 72 saatlik modüller içeren ders, 2023-2024 eğitim-öğretim yılından itibaren okunabilecek. Öğrenciler ders kapsamında programlamaya giriş, algoritma, robotik kodlama ve yapay zekâ uygulamaları modüllerinden birini görebilecek. Programlamaya giriş ve algoritma modülünü tamamlayan öğrenciler robotik kodlama, mobil uygulama geliştirme ve programlama dilleri modüllerini tercih edebilecek. Öğrenciler bu dersleri tamamladıktan sonra kendi yazılımlarını yapabilecek.
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Liseliler kendi yazılımlarını geliştirecek
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