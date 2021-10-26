Liselilerden varyant tahmin eden algoritma

İzmırlı 15 yaşındaki iki lise öğrencisi Murat Işık
ve Ege Çalışkan
, koronavirüsün oluşabilecek hangi mutasyonlarının virüsü daha bulaşıcı hale getireceğini tahmin eden bir algoritma geliştirdi. Tıpkı Aziz Sancar
gibi yaptığı çalışmalarla Türk
bayrağını her yerde göstermek istediğini söyleyen Murat, "Nereden geldiğimi ve vatanımı da unutmadan, tarihi değiştirecek buluşlar yapmak istiyorum" dedi. Ülkesi adına farklı çalışmalara devam etmek istediğini ifade eden Ege ise "Bu çalışmayı daha fazla geliştirip yapay zekâ alanında öncü isimlerden olmak ve ülkem adına çalışma yapmak istiyorum" diye konuştu. Proje, TEKNOFEST Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması
'nda da birincilik kazandı.