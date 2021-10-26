Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Liselilerden varyant tahmin eden algoritma
Giriş Tarihi: 27.10.2021

Liselilerden varyant tahmin eden algoritma

DİLAN KAYA DİLAN KAYA
Liselilerden varyant tahmin eden algoritma
İzmırlı 15 yaşındaki iki lise öğrencisi Murat Işık ve Ege Çalışkan, koronavirüsün oluşabilecek hangi mutasyonlarının virüsü daha bulaşıcı hale getireceğini tahmin eden bir algoritma geliştirdi. Tıpkı Aziz Sancar gibi yaptığı çalışmalarla Türk bayrağını her yerde göstermek istediğini söyleyen Murat, "Nereden geldiğimi ve vatanımı da unutmadan, tarihi değiştirecek buluşlar yapmak istiyorum" dedi. Ülkesi adına farklı çalışmalara devam etmek istediğini ifade eden Ege ise "Bu çalışmayı daha fazla geliştirip yapay zekâ alanında öncü isimlerden olmak ve ülkem adına çalışma yapmak istiyorum" diye konuştu. Proje, TEKNOFEST Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması'nda da birincilik kazandı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Liselilerden varyant tahmin eden algoritma
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA