Liselilerin tasarladığı ‘Dadaş’ festivale hazır

Erzurum'da Yakutiye Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Kocaeli'de düzenlenecek olan TEKNOFEST yarışmalarına şarj ile çalışan elektrikli otomobil ile katılmak için 'Dadaş' adını verdikleri elektrikli araç üretti.

Pandemi nedeniyle sokağa çıkma yasakları bulunan gençler, her türlü zorluğa rağmen başardıkları aracı, Erzurumluların da beğenisine sundu. 5 ayda yapımı tamamlanan elektrikli araç, 6 saatte şarj olarak 50 kilometre yol kat edebiliyor. Projenin koordinatörlüğünü yapan Yakutiye İmam Hatip Lisesi Fizik Öğretmeni Fatih Toprak ise gerçekleşen çalışmanın örnek olduğunu ifade etti.

Toprak; "Yakutiye Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak TEKNOFEST yarışlarına katılmak için elektrikli bir araç tasarladık. Daha önce üniversiteler arasında yapılıyordu. Bu sene ilk defa liseler arası olacak. Biz de bu yarışa aracımızı tasarlayarak katıldık. Bu bir hız ve süre yarışı değil tamamen enerji verimliliği ile alakalı bir yarışma. Aracımız 50 kilometre mesafeye gidebiliyor. 50 kilometre hıza çıkabiliyor ve 6 saat içerisinde şarj oluyor. Tüm tasarımlarımız ve çalışmalarımız bu yönde oldu. 9 kişilik takımla aracımızı tamamladık. En başta gelişme raporu hazırladık. Bu raporda aracın rengi, tekerlekleri dahil olmak üzere tüm gereksinimlerini belirledik. Bu süreç pandemi döneminde gerçekleşti ve bizi biraz etkiledi. Sokağa çıkma kısıtlaması vardı ve çocukları çıkartamıyorduk. Aracımızı 5-6 aylık bir sürede tamamladık. Kocaeli'de bizimle beraber yarışacak 40 lise var. Daha önce üniversite düzeyi vardı ama lise düzeyinde Erzurum'da ilk biziz. Örnek olacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Aracın tanıtımında konuşan Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ise mutluluğunu şu cümlelerle dile getirdi;

"Erzurum'da kısa adı ERBAP olan Erzurum Başarıyı Artırma Programı uyguluyoruz. Bu programdaki amaçlarımızdan biriside çağın gerektirdiği bilgi ve donanımları kazandırmak. Amacımız doğrultusunda Erzurum'daki tüm okullarımızda proje tabanlı çalışmalar yapılıyor. Bizde İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak desteklerimizi sunuyoruz. Yakutiye İmam Hatip Lisemiz bizi ürettiği araba ile çok gururlandırdı. Tamamen kendilerinin tasarladıkları ve kendi imkanlarıyla ürettikleri elektrikli aracımız. Bu aracımızı bugün halkımıza tanıtıyoruz. Umarım öğrencilerimiz yarışmalarda derece kazanacaklar."