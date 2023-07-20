Livanur tüm soruları cevapladı, 500 tam puan aldı! "Kitap okudum, düzenli çalıştım"

"ANNEM 28 ŞUBAT MAĞDURU, BENİM BAŞARIMLA GURUR DUYUYOR"

28 Şubat postmodern darbesinde annesinin başörtülü olduğu için mağdur olduğunu anlatan Livanur Coşkun, "Annem 28 Şubat mağduru. 28 Şubat'tan dolayı üniversiteyi bırakmak zorunda kaldı. Yıllar önce kardeşim doğduktan sonra babamın büyük desteğiyle ilahiyat okumaya karar verdi. Oradan da Din Kültürü Öğretmenliği yapmak için sınava girdi. Çok şükür 2020 yılında öğretmen oldu. Benim başarımdan dolayı çok gurur duyuyor. Özellikle başörtülü birinin Türkiye derecesi yapması onu ayrıca gururlandırıyor. Çünkü annem 28 Şubat gibi karanlık bir dönemden geçti. Ama şu an başörtülü olarak Türkiye derecesi yapabildim. Bu tüm başörtülüler için gurur verici bir olay. 28 Şubat sürecinde İmam Hatip Okulları'na da büyük baskılar vardı. Eskiden üniversiteye girerken İmam Hatipliler'in puanları kırılırken şu anda Türkiye derecesi çıkartmaları gurur verici. Bir İmam Hatipli olarak ve başörtülü biri olarak Türkiye 13'üncüsü olmak beni ve ailemi çok mutlu etti. 28 Şubat mağduru olan annem benim başarımla gurur duyuyor. 28 Şubat dönemi geride kaldı ve artık bizler böyle başarılar elde edebiliyoruz" şeklinde konuştu.