Livanur tüm soruları cevapladı, 500 tam puan aldı! "Kitap okudum, düzenli çalıştım"

Adalet Bakanlığı'nda görevli Tetkik Hâkimi Ali Coşkun'un kızı Livanur Coşkun (19), Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Eşit Ağırlıklı puan türünde tüm soruları doğru cevaplayan Livanur, 500 tam puan aldı. Orta Öğretim Başarı puanı 100 olmadığı için Türkiye 13'üncüsü oldu. Türkiye derecesi yapan Livanur Coşkun SABAH Gazetesi'ne duygularını, başarısının sırlarını ve ailesinin neler hissettiğini anlattı.
"BABAM GİBİ HUKUKÇU OLMAK İSTİYORUM"
Sınav sonucunu öğrendiğinde sevinçten ağladığını belirten Türkiye 13'üncüsü Livanur Coşkun, İmam Hatip'li olmanın gururunu yaşadığını belirterek "Geçen yıl kaydırmadan kaynaklı sıkıntı yaşadım ama daha hırslandım ve bu yıl kazandım. Temel Yeterlilik Testi Alan, Yeterlilik Testi'nde hepsini yaptım. Eşit Ağırlık Bölümü'nde 554 puanla Türkiye 13'üncüsü oldum. Lisedeki sınavdan kaynaklı diploma notu biraz düşük gelince birinci olamadım yoksa birinci olurdum. Ama bu başarıdan da çok mutlu oldum. Sonucu görünce heyecandan ağladım. Babam ve annem de çok sevindi. İmam Hatipli olarak Türkiye 13'üncüsü olmanın gururunu yaşıyorum. Ailemde hep hukukçular var. Babam da hâkim. Benim de hayalim hukuktu. Babam gibi hukukçu olmak istiyorum. Sınava çalışırken de buna göre çalışmıştım. Küçüklüğümden beri hayalim fanatik bir Galatasaraylı olarak Galatasaray Üniversitesi Hukuk bölümüne girmekti ama Fransızcadan dolayı tercih listemde değil. Şu an Boğaziçi Üniversitesi'nde Hukuk Bölümü'nü düşünüyorum ama üniversiteleri gezdikten ve araştırdıktan sonra karar vereceğim" ifadelerini kullandı.
"KİTAP OKUDUM, DÜZENLİ ÇALIŞTIM VE ÖYLE KAZANDIM!"
SABAH'a konuşan Livanur Coşkun, başarısının sırrının düzenli çalışmaktan geçtiğini ifade edip "Çalışma disiplinimi ilkokul öğretmenim Hatice Kozan'a borçluyum. İlkokul seviyesinde değil de ortaokul seviyesinde öğretim verdi. Hepsi bugünler içinmiş, ona minnettarım. Ailem de çok destek oldu. Babam sürekli 'Az çalış ama öz çalış' derdi. Bana hiç baskı yapmadılar. Dershaneye gitmedim, sadece deneme sınavlarına gittim, öyle hazırlandım. Başarımı düzenli çalışmaya borçluyum! 9. sınıftan sonra düzenli çalışmaya başlasınlar. YKS'ye hazırlanacaklara tavsiyem 9. sınıftan itibaren düzenli çalışmaya başlasınlar. Çok kitap okusunlar. Türkçe sorularının tamamını yapmam ve paragrafları kısa sürede bitirmem çok kitap okumamdan kaynaklı. Kocaman bir kütüphanem var. Ve şu an kütüphaneme bakıp 'İyi ki okumuşum!' diyorum. Başarı için çok kitap okusunlar. Matematikte ise düzenli problem çözsünler ve sürekli formül yazarak çalışsınlar ve çok soru çözsünler. TYT ve AYT'de tüm sorulara doğru cevap vermemin sırrı düzenli çalışmak..." dedi.
"ANNEM 28 ŞUBAT MAĞDURU, BENİM BAŞARIMLA GURUR DUYUYOR"
28 Şubat postmodern darbesinde annesinin başörtülü olduğu için mağdur olduğunu anlatan Livanur Coşkun, "Annem 28 Şubat mağduru. 28 Şubat'tan dolayı üniversiteyi bırakmak zorunda kaldı. Yıllar önce kardeşim doğduktan sonra babamın büyük desteğiyle ilahiyat okumaya karar verdi. Oradan da Din Kültürü Öğretmenliği yapmak için sınava girdi. Çok şükür 2020 yılında öğretmen oldu. Benim başarımdan dolayı çok gurur duyuyor. Özellikle başörtülü birinin Türkiye derecesi yapması onu ayrıca gururlandırıyor. Çünkü annem 28 Şubat gibi karanlık bir dönemden geçti. Ama şu an başörtülü olarak Türkiye derecesi yapabildim. Bu tüm başörtülüler için gurur verici bir olay. 28 Şubat sürecinde İmam Hatip Okulları'na da büyük baskılar vardı. Eskiden üniversiteye girerken İmam Hatipliler'in puanları kırılırken şu anda Türkiye derecesi çıkartmaları gurur verici. Bir İmam Hatipli olarak ve başörtülü biri olarak Türkiye 13'üncüsü olmak beni ve ailemi çok mutlu etti. 28 Şubat mağduru olan annem benim başarımla gurur duyuyor. 28 Şubat dönemi geride kaldı ve artık bizler böyle başarılar elde edebiliyoruz" şeklinde konuştu.