Lozan Antlaşması Maddeleri - Lozan Barış Antlaşması Tarihi Ve Sonuçları Hakkında Bilgiler

Kurtuluş Savaşı'nda kazandığımız zafer sonrasında İsviçre'nin Lozan kentinde, Leman gölü kıyısındaki Beau – Rivage Palace'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi, Birleşik Krallık, İtalya, Fransa, Yunanistan, Romanya, Japonya, Portekiz, Bulgaristan, Yugoslavya ve Belçika temsilcileri arasında imzalanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti için oldukça önemli olan Lozan Barış Antlaşması'nın detaylarını sizler için derledik…

LOZAN ANTLAŞMASI NE ZAMAN İMZALANDI?

Lozan antlaşması tarihi 28 Temmuz 1923'tür. Lozan Barış Antlaşması imzalanmadan önce Lozan'da 20 Kasım 1922'de antlaşma ile ilgili görüşmeler başlamış ve bu görüşmelerde Osmanlı'nın dış borçları, Türk – Yunan sınırları, boğazlar, Musul sorunu, azınlık problemleri ve kapitülasyonlar hakkında konuşulmuştur. Birçok konuda uzlaşma sağlanmış ancak kapitülasyonlar kaldırılmamış, İstanbul boşaltılmamış ve Musul sorunu çözülememiştir.

Lozan antlaşması nerede imzalandı sorusunun cevabı ise; İsviçre'nin Lozan kentinde bulunan Leman gölü kıyısındaki Beau – Rivage Palace isimli bir oteldir.

LOZAN ANLATMASI NEDİR?

Lozan Barış Antlaşması ya da o zamanlarki Türkçe ile Lozan Sulh Muahedenamesi, 24 Temmuz 1923 yılında Lozan kentinde , Türkiye Büyük Millet Meclisi, Britanya İmparatorluğu, Fransa Cumhuriyeti, İtalya Krallığı, Japon İmparatorluğu, Romanya Krallığı, Yunanistan Krallığı ve Sırp – Hırvat ve Sloven Krallığı (Yugoslavya) temsilcileri arasında imzalanan bir barış antlaşmasıdır.

LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI MADDELERİ

Lozan antlaşması maddeleri, 143 madde, 1 önsöz ve 4 ana bölümden oluşmaktadır. Bu antlaşma Türk istiklâli ve hakimiyetinin tanınması açısından devrim niteliğinde olmuştur.

Lozan Barış Antlaşması'nın önemli maddeleri şunlardır:

Türkiye – Suriye sınırı . Fransa Cumhuriyeti ile imzalanan Ankara Antlaşması içinde çizilen sınırlar Türkiye – Suriye sınırı olarak kabul edilmiştir.

. Fransa Cumhuriyeti ile imzalanan Ankara Antlaşması içinde çizilen sınırlar Türkiye – Suriye sınırı olarak kabul edilmiştir. Türkiye – Irak sınırı . Lozan Antlaşması'nda Musul sorunu ile ilgili bir antlaşma sağlanamamıştır. Bu sebeple Britanya İmparatorluğu ve Türkiye Hükûmeti'nin kendi aralarında görüşüp antlaşması kararlaştırılmıştır ancak bu durum antlaşma sağlanamamıştır.

. Lozan Antlaşması'nda Musul sorunu ile ilgili bir antlaşma sağlanamamıştır. Bu sebeple Britanya İmparatorluğu ve Türkiye Hükûmeti'nin kendi aralarında görüşüp antlaşması kararlaştırılmıştır ancak bu durum antlaşma sağlanamamıştır. Türkiye – İran sınırı . Osmanlı İmparatorluğu ve Safevi Devleti arasında 17 Mayıs 1639 yılında imzalanan Kasr-ı Şirin Antlaşması'nda belirlenen sınırlar kabul edilmiştir.

– . Osmanlı İmparatorluğu ve Safevi Devleti arasında 17 Mayıs 1639 yılında imzalanan Kasr-ı Şirin Antlaşması'nda belirlenen sınırlar kabul edilmiştir. Türkiye – Yunanistan sınırı . Mudanya Ateşkes Antlaşması'nda belirlenen sınırlar olduğu gibi kabul edilmiştir. Meriç Nehri'nin batısında kalan Karaağaç istasyonu ve Bosnaköy, Yunanistan'ın Batı Anadolu'da yarattığı tahribatın tazminatı olarak Türkiye Hükûmeti'ne verilmiştir.

. Mudanya Ateşkes Antlaşması'nda belirlenen sınırlar olduğu gibi kabul edilmiştir. Meriç Nehri'nin batısında kalan Karaağaç istasyonu ve Bosnaköy, Yunanistan'ın Batı Anadolu'da yarattığı tahribatın tazminatı olarak Türkiye Hükûmeti'ne verilmiştir. Adalar . Osmanlı Devleti'nin 1913 yılında imzaladığı Londra ve Atina Antlaşmaları'nda belirttiği gibi Midilli, Limni, Sakız, Semadirek, Sisam ve Ahikerya adaları askeri gayelerle kullanılmaması şartı ile Yunanistan'a verilmiştir. Bozcaada, Tavşan Adaları ve Gökçeada üzerindeki Türk hakimiyeti ise kabul edilmiştir.

. Osmanlı Devleti'nin 1913 yılında imzaladığı Londra ve Atina Antlaşmaları'nda belirttiği gibi Midilli, Limni, Sakız, Semadirek, Sisam ve Ahikerya adaları askeri gayelerle kullanılmaması şartı ile Yunanistan'a verilmiştir. Bozcaada, Tavşan Adaları ve Gökçeada üzerindeki Türk hakimiyeti ise kabul edilmiştir. Kapitülasyonlar . Lozan Antlaşması öncesindeki uzlaşma konuşmalarında kapitülasyonlar hakkında uzlaşmaya varılamamış ancak Lozan Barış Antlaşması görüşmeleri sonucunda kapitülasyonlar tamamen kaldırılmıştır.

. Lozan Antlaşması öncesindeki uzlaşma konuşmalarında kapitülasyonlar hakkında uzlaşmaya varılamamış ancak Lozan Barış Antlaşması görüşmeleri sonucunda kapitülasyonlar tamamen kaldırılmıştır. Azınlık sorunu . Oldukça karmaşık sonuçları olan bu problemde Batı Trakya'daki Türkler ve İstanbul içindeki Rumlar dışında Anadolu ve Doğu Trakya'daki bütün Rumlar ile Yunanistan'daki Türkler'in mübadele edilmesine karar verilmiştir.

. Oldukça karmaşık sonuçları olan bu problemde Batı Trakya'daki Türkler ve İstanbul içindeki Rumlar dışında Anadolu ve Doğu Trakya'daki bütün Rumlar ile Yunanistan'daki Türkler'in mübadele edilmesine karar verilmiştir. Savaş tazminatları . İtilaf Devletleri I. Dünya Savaşı için istedikleri savaş tazminatlarından vazgeçmişlerdir.

. İtilaf Devletleri I. Dünya Savaşı için istedikleri savaş tazminatlarından vazgeçmişlerdir. Osmanlı'nın dış borçları . Osmanlı borçları, Osmanlı İmparatorluğu'ndan ayrılan devletler arasında pay edilmiştir.

. Osmanlı borçları, Osmanlı İmparatorluğu'ndan ayrılan devletler arasında pay edilmiştir. Boğazlar. Görüşme süresinde en çok tartışılan konu boğazlardır. Boğazların iki yakası askersizleştirilmiş ve geçiş sağlamak için başında Türk olan bir uluslararası kurul oluşturulmuştur. Bu hüküm, 1936 yılındaki Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile değişmiştir.

LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI SONUÇLARI

Lozan Barış Antlaşması'nın sonuçları şunlardır:

Sevr Antlaşması feshedildi.

Türkiye Hükûmeti resmi olarak İtilaf Devletleri tarafından tanındı.

Kapitülasyonlar kaldırıldı.

Barış sağlandı.

LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASININ TÜRK DEVLETİ AÇISINDAN ÖNEMİ NEDİR?

Lozan Barış Antlaşması, Türkiye Hükûmeti'nin bağımsızlığının ve istiklalinin tanıması açısından oldukça önemlidir. Bu antlaşma ile birçok problem sonuca kavuşturulmuş ve hükûmetimiz uluslararası mecrada tanınmıştır.