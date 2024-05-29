Maarif Okulları için 10 binlerce öğrenci MAGİS’te yarışıyor

Türkiye'nin uluslararası eğitimde okul sayısı bakımından ilk beşte ülkemizi temsil eden kurumu Türkiye Maarif Vakfı okullarına girmek için 30 ülkede sınav heyecanı yaşanıyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, altı kıtadaki okullarında 53 bin öğrencisi bulunan Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Okullarında, bu sene 30 ülkeyi kapsayan Maarif'e Giriş Sınavı'na (MAGİS) 20 binden fazla öğrencinin katılımı bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde, MEB'in hazırladığı kanunun 2016'dan TBMM'de yasalaşmasıyla kurulan TMV'nin Anadolu irfanı ve insanlığın ortak değerlerini esas alarak yapılan ve ülkelerde büyük kabul gören eğitim anlayışı ve okullarına olan talep her geçen gün artıyor. Okullara olan ilgi artınca Maarif'e kaydolmak için yapılan uluslararası sınav olan Maarif'e Giriş Sınavında geleceğin liderlerini ve başarılı bilim insanlarını yetiştirmek amacıyla elemeler yapılıyor.

Geçtiğimiz Cumartesi Moritanya'da yapılan sınavların ardından öğrenciler, toplam 30 ülkede gerçekleştirilecek MAGİS ile uluslararası standartlarda eğitim veren Maarif Okulları'na girebilecek.

İlk defa 2018'de, 9 ülkede 2 bin 661 öğrenciye uygulanan sınav, yıllar içinde büyük genişleme göstererek daha fazla öğrenciye ulaşmayı başardı.

2018'den bu yana sınavın yapıldığı ülke sayısı, yaklaşık üç kat artarak 30'a yükseldi, sınava katılan öğrenci sayısı da yedi kat artarak önemli büyüme kaydetti.

ÜLKELERİN ZEKİ VE NİTELİKLİ ÖĞRENCİLERİ SEÇİLİYOR

2022-2023 eğitim yılında 28 ülkede gerçekleştirilen MAGİS'e 14 bin 204 öğrenci katılırken, bu yıl 30 ülkede düzenlenecek sınava 20 binden fazla öğrencinin katılması bekleniyor.

Kapsamı her yıl genişleyen ve Afrika, Asya, Avrupa ve Amerika'da uygulanan sınavın gerçekleştirileceği ülkeler arasında Arnavutluk, Pakistan, ABD, Gürcistan, Nijer, Kamerun ve Sırbistan gibi ülkelerde yer alıyor.

Bu sene, şu ana kadar 25 ülkede sınavlar tamamlandı.

Öğrencileri, Maarif Okulları'nda kaliteli eğitimle buluşturarak hayatlarına dokunan ve başarılarına katkıda bulunan MAGİS'in, gelecekte daha da yaygınlaşması ve daha fazla öğrenciye ulaşması hedefleniyor.

TÜRKÇE'Yİ VE TÜRK KÜLTÜR MEDENİYETİNİ DE ÖĞRENİYORLAR

Her yıl kapsamı ve katılımcısı genişleyen MAGİS ile Maarif Okulları'na giren öğrenciler, beş temel alanda eğitim alacaklar.

Öğrenciler, temel sosyal bilimler, temel fen ve matematik bilimleri, bilişim ve teknoloji derslerinin yanı sıra eğitim aldıkları ülkelerin milli kültürü konusunda öğrenim görecek.

B2 düzeyinde Türkçe de öğrenecek öğrenciler, ana dil ve öğrenim gördükleri ülkede geçerli bir yabancı dil konusunda da eğitim alacak. Ayrıca öğrenciler Türk Kültür ve Medeniyeti dersini alarak da dünya ülkeleri ile Türkiye arasında insani ve kültürel diplomasinin gelişmesine katkı sağlayacak tarzı yetişiyorlar.