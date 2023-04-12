Maksat Bulmacada Nedir? Bulmacada Maksat, Gaye Ne Demek, Cevabı ve Eş Anlamlısı Hangi Kelime?

Maksat bulmacada nedir sorusunu incelerken bir yandan da Türkçe dilbilginiz gelişecektir. Bulmacada maksat karşılığı, hemen herkesin bileceği bir soru grubudur. Gaye ne demek şeklinde inceleme yaptığınızda da karşınıza aynı cevaplar çıkacaktır. Maksat kelimesinin eşanlamlısı ya da cevabı, bulmacalardaki kutucuklara da denk gelecektir. Maksat sözcüğünün cevabı ve eş anlamlısı hangi kelime sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Maksat Bulmacada Nedir?

Bulmacalar genellikle gazetelerin ek kısmında yer alır. Günümüzde çok sayıda bulmaca çeşidi vardır. Bulmacalarda sıkça sorulan sorulardan biri de "maksat" sözcüğünün karşılığıdır. Maksat sözcüğünün karşılığı bulmacalarda "amaç ya da gaye" şeklinde geçebilir. Bulmacalardaki ilgili bölüme hangi kelime denk geliyorsa o sözcüğü ilgili kutucuğa yazabilirsiniz.

Bulmacalar eğlenceli olmasının yanında Türkçe dilbilgisi haznenize de katkı sağlayan aktivitelerdir. Bu nedenle çok bulmaca çözen kişilerin kelime dağarcığı da çok gelişmiştir. Kelimelerin eşanlamı ile ilgili sorular genellikle kare bulmacalarda sorulur. Soldan sağa ya da yukarıdan aşağı her sorunun cevabı, esasında sorulan kelimenin eşanlamlısıdır. Bulmacada merak ettiğiniz kelimelerin anlamları için eşanlamlılar sözlüğünden de yararlanabilirsiniz.