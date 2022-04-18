Manyetik Alan Formülü: Manyetik Alanın Büyüklüğü Nasıl Bulunur Ve Formülü Nedir?

Genel anlamda yüklerin birbirine etki ettiği kuvvet alanı yaratma amacı ile oluşturulmaktadır. Manyetik, Fransızca bir kelimden gelir. Bu kelimenin de Yunancadan türediği ifade edilmektedir. Manyetik alan oluşturmak için alan içinde hareket halinde olan yüklerin yer değiştirmesi gerekir. Elektrik akımı sirkülasyonu olarak da ifade edilir. Lorentz kuvveti de bu alanda hareket halinde olan yükü tanımlar. Manyetik alan 1819 senesinde bulunmuştur. 33 yaşındaki Danimarkalı bilim insanı Hans Christian tarafından bulunmuştur.

Manyetik Alan Formülü

Mıknatıs tarafından çekilen manyetik alan içindeki maddeler, manyetik maddeler olarak tanımlanır. Manyetizma da bu maddelerin içinde bulunduğu alanları tanımlar. Mıknatısların özelliklerini inceleyen bilim dalına bu isim verilir.

H= F/M Manyetik alan formülü ifade eder. Manyetik alan şiddeti H harfi ile ifade edilir. F harfi ise mıknatısın kutbuna etki eden kuvveti, M ise mıknatısın kutup şiddetidir.

Elektrik yüklerinin hareket etmesi sayesinde manyetik alan oluşur. Hareketlerin şiddeti ve yönü manyetik alanı kapsamaktadır. Formül ile elektrik yüklerinin yer değiştirme esnasında oluşan enerji ve akım hesaplanmaktadır.

Manyetik Alanın Büyüklüğü Nasıl Bulunur?

Manyetik alan şiddeti vektörel büyüklük olarak tanımlanır. Bir yön ile bir doğrultusu vardır. Alan şiddetinin büyüklüğünü ve küçüklüğünü ölçmek için ihtiyaç duyulmaktadır. Telden geçen akım şiddeti ve manyetik alan şiddeti doğru orantıya sahiptir.

Manyetik alanın büyüklüğü, mıknatısın kutbuna etki eden kuvvetin, kutup şiddetine oranlaması ile hesaplanmaktadır. Eğer hesaplama doğru yapılmazsa, manyetik alan şiddeti ile yapılan hesaplamalar doğru olmaz. Akım şiddetinin fazla olması halinde, makine ve malzeme kullanımı uygun olmadığı için bu makineler zarar görebilir.

Manyetik alan etkileri günümüz teknolojisinde çok önemli oranda artmaktadır. Faydalarının çok fazla olduğu ifade edilir. Bunların başında Dünyayı zararlı güneş ışınlarından koruması vardır. Aynı zamanda insan psikolojisi için manyetik alan tedavi yöntemlerinden biri olarak tercih edilir. Kullanım alanları son derece geniştir. Bunlar arasında elektronik sanayisi, sağlık sektörü, teknoloji ve bilim dünyası yer almaktadır. Manyetik alan yönü sağ el kuralı sayesinde bulunmaktadır.