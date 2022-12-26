Mardin’de kütüphanesiz okul kalmayacak

Okullar arası imkân farklılıklarını azaltmak ve fırsat eşitliği sağlamak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde ülke genelinde 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' projesi ile 31 Aralık 2021 itibarıyla kütüphanesi olmayan 16 bin 361 okula yeni kütüphane yapımını tamamlayarak Türkiye'de kütüphanesi olmayan okul kalmadı.

Proje kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kütüphanesi olmayan tüm okullara kütüphane kurulması, mevcutların modern bir görünüme kavuşturulması, içeriklerinin zenginleştirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla 222 milyon lira ödenek gönderildi.

Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, yaptığı açıklamada; Kütüphaneler, rafları ve kitapları olan binalar değil, sosyal etkinliklerin olduğu, öğrenme ortamları bakımından zengin, vakit geçirildikçe mutlu olunan ve bir zorunluluk sebebi ile değil, bilinçli olarak zaman ayrılan bir tercih olmalı ve alışkanlık haline gelmelidir.

Mardin genelinde okullarımıza kütüphane kazandırılması için gerekli çalışmalar başlatılmış, çok kısa sürede 448 okulun kütüphaneleri tamamlanmış ve kullanıma sunulmuştur. Planlamaya alınan kütüphanelerin büyük bir çoğunluğunun fiziki donanımları Mardin'teki meslek liselerimizin atölyelerinde tasarlanıp hazırlanmıştır. Projenin fikir sahibi Emine Erdoğan Hanımefendi ve Bakanımız Mahmut Özer başta olmak üzere Valimize ve üstün gayret gösteren tüm okul yöneticilerimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.