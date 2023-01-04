“Masallarda Değerler” yarışmasını kazananlar ödüllerini törenle aldı

KKTC Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu Başkanlığı Eğitim Denetmeni Uzm. Senem Y. İnce, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Şengül Başarı ve Lefke Avrupa Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Güneyli'den oluşan yarışma jürisinin titizlikle değerlendirdiği ve toplamda 30 puan üzerinden en yüksek puanı alan ilk 3 eser ve Anabilim Dalı Özel ödülü alan 2 eserin sahipleri ödüllerini aldı.

Feride Şahbaz ve Fatma Arslan'ın kaleme aldığı "Milo'nun Özel Arkadaşları" masalı jüri değerlendirmesinde 27 puan alarak yarışmanın birincisi oldu. Sena Karapınar ve Esin Özer "Pelin'in Farkındalık Diyarı" masalı ile ikinci, Ceylan Boyraz ve Hicret Şahin ise "Perili Diyarın Kapısı" masalı ile üçüncülük ödülünün sahibi oldu. Doğukan Yılmaz ve Yeşim Tekinhan'ın kaleme aldığı "Papatyaların Şarkısı" ile Sümeyye İmir ve Nida Gül'ün "Kahraman Mırmır" masalları ise özel ödüle değer görüldü.

Masalların değerler eğitimindeki rolüne işaret eden Atatürk Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Yağmur Çerkez, "Masallar; doğru, yanlış, iyilik, güzellik, yardımseverlik ve benzeri bir takım değerlerin bireye kazandırılmasında özellikle verdikleri etkileyici mesajlarla önemli bir işleve sahiptir" dedi.