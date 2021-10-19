Matematik şampiyonu Elazığ’dan çıktı

ELAZIĞ
'DA 4'üncü sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Şems Sanaç
, 21 ülkeden öğrencilerin katıldığı Kanada
merkezli Dünya Caribou Matematik Yarışması
'nda İngilizce olarak sorulan 12 matematik sorusunun tamamını doğru cevaplayarak kendi yaş kategorisinde dünya şampiyonu oldu. Pandemi nedeniyle online olarak düzenlenen yarışmada birinci olan Şems, Elazığ Bilim ve Sanat Merkezi
'nde (BİLSEM) eğitim alıyordu. Şems "Matematiği sevmiyorum ama yetenekliyim. BİLSEM'in matematik anlayışı çok farklı. Sadece matematik değil, bir de görsel vardı. BİLSEM'in matematiği de görsele dayalı. Bunun sayesinde sınavda daha başarılı oldum. Birinciliği Türkiye
'ye getirdiğim için çok mutluyum. Arkadaşlarıma önerim, görsel zekâ ile hazırlanmaları. Üzerlerinde baskı olmaz ve hırs yapmazlar, rahat olurlarsa onlar da başarırlar" dedi. Şems'in babası Olgay Sanaç
ise "Şems matematiği hiç sevmiyor ama onun sevmediği matematik, bizim standartlarımızda matematik. BİLSEM'in öğrettiği Caribou'nun sınavında matematik görsel zekâya dayalıydı. Onunla arası çok iyi. Hem ülkemiz hem de şehrimiz adına çok büyük bir başarı oldu" diye konuştu.