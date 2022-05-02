Materyaller okullara hediye edilmeye devam ediyor

Yakın Doğu Üniversitesi Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Meryem Gülyaz Cumhur'un gözetiminde öğrencilerinin geliştirdiği materyaller, Balıkesir İlkokulu ve Yakın Doğu Koleji'ne hediye edildi. Cumhur, "Somut modeller; soyut matematik kavramlarını somutlaştıran nesnelerdir. Somut modellerle zenginleştirilmiş matematik öğretim uygulamaları, öğrencilerin matematikle günlük hayat arasında bağ kurmalarına olanak verir" dedi.

Geleceğin öğretmenleri olan üniversite öğrencilerinin geliştirdiği matematik materyallerinin, mesleki hayatlarındaki gelişime önemli katkılar sunacağını belirten Yrd. Doç. Dr. Meryem Gülyaz Cumhur, "Öğrencilerimizin geliştirdiği materyalleri, Balıkesir İlkokulu ve Yakın Doğu Koleji'ne hediye ederek bugünün öğretmenleri ve öğrencilerine de katkı sunmayı amaçladık" diye konuştu.