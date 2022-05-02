Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Materyaller okullara hediye edilmeye devam ediyor
Giriş Tarihi: 2.5.2022 13:28 Son Güncelleme: 2.5.2022 13:34

Materyaller okullara hediye edilmeye devam ediyor

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Materyaller okullara hediye edilmeye devam ediyor

Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümlerinde eğitim gören öğrencilerin “Somut Modellerle Zenginleştirilmiş Matematik Öğretim Uygulamalar” dersi kapsamında geliştirdiği materyaller okullara hediye edilmeye devam ediliyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Meryem Gülyaz Cumhur'un gözetiminde öğrencilerinin geliştirdiği materyaller, Balıkesir İlkokulu ve Yakın Doğu Koleji'ne hediye edildi. Cumhur, "Somut modeller; soyut matematik kavramlarını somutlaştıran nesnelerdir. Somut modellerle zenginleştirilmiş matematik öğretim uygulamaları, öğrencilerin matematikle günlük hayat arasında bağ kurmalarına olanak verir" dedi.

Geleceğin öğretmenleri olan üniversite öğrencilerinin geliştirdiği matematik materyallerinin, mesleki hayatlarındaki gelişime önemli katkılar sunacağını belirten Yrd. Doç. Dr. Meryem Gülyaz Cumhur, "Öğrencilerimizin geliştirdiği materyalleri, Balıkesir İlkokulu ve Yakın Doğu Koleji'ne hediye ederek bugünün öğretmenleri ve öğrencilerine de katkı sunmayı amaçladık" diye konuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Materyaller okullara hediye edilmeye devam ediyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA