Mavera Bulmaca Cevabı - Bulmacada Mavera Ne Demek?

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Mavera Bulmaca Cevabı Nedir?

Mavera kelimesi, bulmacalarda farklı harf sayılarına göre değişik anlamlar taşıyabilir.

Üç harfli bir cevap olarak "öre" düşünülebilir. Öre, genellikle gözle görülmeyen bir şeyin önünde veya arkasında kalan kısımdır.

Dört harfli cevaplar arasında "arka" veya "geri" yer alabilir.

Beş harfli bir cevap olarak "öteki" düşünülebilir.

Bulmacada Mavera Ne Demek?

"Mavera", Arapça dilinden Türkçe'ye geçmiş ve dilimizde sıkça kullanılan eski kelimelerden biridir. Türk Dil Kurumu'na göre, "mavera" kelimesinin Türkçe'deki anlamları şunlardır: öte, görülen âlemin ötesi.

"Mavera" kelimesi, derin ve geniş bir anlam yelpazesine sahiptir. Sadece fiziksel anlamda ötesi olan yerleri değil, aynı zamanda metafizik, manevi veya sembolik anlamlarda da kullanılır.