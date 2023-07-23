Mavi ve yeşilin buluştuğu kampüs

TRAKYA Bölgesi'nin yenilikçi dönüşümünde ana figür olmak isteyen Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, tercih döneminde adayların en merak ettiği üniversitelerin başında geliyor. Gerek yetkin akademik kadrosu, gerekse de her geçen gün daha da ileri seviyeye giden olanaklarıyla üniversiteler arasında saygın bir yer edinen Namık Kemal Üniversitesi, büyük bir eğitim heyecanıyla, tercihlerini kendilerinden yana kullanacak öğrencilerini bekliyor. Mavinin yeşil ile buluştuğu bir kampüs ortamında, öğrenci odaklı, modern ve teknolojik eğitim olanaklarıyla donatılmış Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, öğrencilerin tercihinde gözde akademik eğitim kurumlarının başında geliyor.Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından "Uzmanlaşan Üniversite" olarak 25 üniversiteden biri seçildi. Üniversite "Gıda Biyoteknolojisi alanında "Uzmanlaşan Üniversite" oldu. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Logosu kullanacak 40 üniversiteden biri seçildi. Üniversitenin Tıp Fakültesi mezuniyet belgelerinde artık TYÇ logosu da yer alacak. Marmara Denizi'nin kıyısında, büyüyen bir şehirde, gelişen ve kendini sürekli yenileyen üniversite öğrencilerine Atatürk Kent Ormanı'nın buluştuğu bir kampüs ortamı sunuyor.Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde İtalya'dan Somali'ye, Ürdün'den Çin'e; Adriyatik'ten Balkanlara kadar dünyanın 57 farklı ülkesinden 2 bin 500'den fazla öğrenci bulunuyor. Ayrıca 26 ülkeden 122 yükseköğretim kurumu ile yapılan Erasmus ikili anlaşmaları, Farabi ve Mevlâna değişim programlarıyla öğrenciler bir dünya üniversitesinde okuduklarını hissediyor.