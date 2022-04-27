Maydanoz Nasıl Yazılır? Doğru Yazılışı Maydanoz Mu Maydonoz Mu?

TDK; en çok yazım hatası yapılan kelimelerden biri olan ''maydanoz'' kelimesini, resmi güncel yazım kılavuzu içerisinde doğru yazılışı ve anlamı ile açıklamıştır. TDK'ya göre bu kelime, ''maydanoz'' olarak yazılmalıdır; maydonoz olarak yazıldığı takdirde ise yazım hatası sayılacaktır. Türk Dil Kurumu, maydanoz kelimesinin anlamını; ''Maydanozgillerden, yenmek için yetiştirilen, 50-80 santimetre uzunluğunda, ufak yeşil ve parçalı yapraklı, hoş kokulu iki yıllık otsu bir bitki (Petroselinum crispum).'' olarak ifade etmiştir. Maydanoz kelimesinin yanlış kullanımı ve yazılışı, gün içerisinde vatandaşlara gerek güncel sohbetlerde, gerek ise alışveriş esnasında problem yaratacaktır.

Maydanoz Nasıl Yazılır?

Dilimiz içerisinde var olan birçok kelime, vatandaşlar tarafından yanlış yazılmaktadır. Maydanoz kelimesi de bunlara örnek olacak kelimelerden sadece bir tanesidir. ''Maydanoz'' kelimesi, vatandaşlar tarafından ''maydonoz'' olarak yazılarak yazım hatasına sebebiyet vermektedir.

Kelime, maydonoz olarak yazılır ise Türk diline uygun olmayacak ve dil kurallarına aykırı sayılacaktır. Maydanoz kelimesinin cümle içerisindeki doğru ve yanlış kullanımları şu örneklerle açıklanabilir;

DOĞRU: Annem salatanın içerisine maydonoz koymuş, sanırım yemeyeceğim.

Annem salatanın içerisine maydonoz koymuş, sanırım yemeyeceğim. YANLIŞ: Pazardaki maydonozun fiyatı oldukça yüksek!

Pazardaki maydonozun fiyatı oldukça yüksek! DOĞRU: Bahçedeki maydanozun kokusunu içine çekmeni tavsiye ederim.

Bahçedeki maydanozun kokusunu içine çekmeni tavsiye ederim. YANLIŞ: Az önce kenara ayırdığım maydonozlara ne oldu?

Maydanoz Nasıl Yazılır TDK?

Türkçe'yi en gerçek ve en doğru haline ulaştırmak için çalışan TDK'ya göre; maydanoz kelimesinin doğru yazılışı ''maydonoz'' olarak ifade edilmiştir. Maydanoz kelimesi, maydonoz halinde yazılır ise bu durum dil kurallarına aykırı sayılacaktır.

Türk Dil Kurumu'na göre, maydanoz kelimesinin anlamı şöyledir; ''Maydanozgillerden, yenmek için yetiştirilen, 50-80 santimetre uzunluğunda, ufak yeşil ve parçalı yapraklı, hoş kokulu iki yıllık otsu bir bitki (Petroselinum crispum).'' Maydanoz kelimesinin doğru ve yanlış yazılışı ise şu şekildedir;

DOĞRU: Maydanoz

Maydanoz YANLIŞ: Maydonoz

Maydanoz TDK Yazılışı

Doğru yazılışı ''maydanoz'' olan kelimenin, Türk Dil Kurumu'nda bulunan güncel yazım kılavuzundaki anlamı; ''Maydanozgillerden, yenmek için yetiştirilen, 50-80 santimetre uzunluğunda, ufak yeşil ve parçalı yapraklı, hoş kokulu iki yıllık otsu bir bitki (Petroselinum crispum).'' olarak ifade edilmiştir.