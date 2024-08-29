Mazı Yeraltı Şehri Nerede, Nasıl Gidilir? Mazı Yeraltı Şehri Giriş Ücretli Mi, Müzekart Geçerli Mi?

Mazı Yeraltı Şehri, diğer ünlü yeraltı şehirlerine göre daha az bilinse de ziyaretçilere etkileyici anlar yaşatacak niteliktedir. Şehrin mimarisi, bölgenin tarihini anlamak açısından ipuçları barındırır. Burası, dört geniş katı olan büyük bir komplekse sahiptir. Yaşam alanları, ahırlar, depo odaları ve mutfaklar gibi farklı bölümler yer alır. Mazı Yeraltı Şehri nerede, nasıl gidilir, giriş ücretli mi ve Müzekart geçerli mi gitmeden öğrenilmelidir.

Mazı Yeraltı Şehri Nerede ve Nasıl Gidilir?

Mazı Yeraltı Şehri, Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mazı köyünde yer alır. Kapadokya bölgesinin doğal ve tarihi zenginliklerinden biri olan bu yeraltı şehri, Ürgüp merkeze yaklaşık 18 kilometre mesafededir.

Nevşehir'den Ürgüp yönüne doğru ilerleyin. Ürgüp'e ulaştıktan sonra Mustafapaşa yönüne doğru devam edin. Bu yol üzerinde Mazı köyüne yönlendiren tabelaları takip edin. Köye ulaştığınızda, yeraltı şehri tabelalarla işaretlenmiştir.

Göreme'den Ürgüp yönüne doğru yola çıkın. Ürgüp'ten Mustafapaşa istikametine doğru devam edin. Mazı köyüne yönlendiren tabelaları takip ederek köye ulaşabilirsiniz.

Ürgüp'ten Mustafapaşa yönüne doğru ilerleyin. Mazı köyüne doğru yönlendiren tabelaları takip ederek yaklaşık 20 dakika içinde yeraltı şehrine ulaşabilirsiniz.

Nevşehir ve Ürgüp'ten Mazı köyüne düzenli toplu taşıma seferleri bulunmaktadır. Minibüslerle köye ulaşabilir ve köy içinde kısa bir yürüyüşle yeraltı şehrine varabilirsiniz.

Kendi aracınızla seyahat ediyorsanız, köyde yeraltı şehrinin yakınında otopark alanları mevcuttur. Navigasyon cihazınızı kullanarak Mazı köyünü ve yeraltı şehrini kolayca bulabilirsiniz.

Mazı Yeraltı Şehri, Kapadokya bölgesindeki diğer turistik noktalara göre daha sakin bir ortam sunmaktadır ve ulaşımı da oldukça rahattır.

Mazı Yeraltı Şehri Giriş Ücreti 2024

Mazı Yeraltı Şehri'nin 2024 yılı giriş ücreti 45 TL'dir. Müzekart sahibiyseniz, bir yıl içinde iki kez ücretsiz ziyaret hakkınız bulunmaktadır. Müzekart+ (Müzekart Plus) sahibiyseniz ise sınırsız ziyaret yapabilirsiniz. Mazı Yeraltı Şehri'nin ziyaret saatleri ise şu şekildedir:

Açılış Saati: 08:00

Kapanış Saati: 19:00

Gişe Kapanış Saati: 18:15

Bu saatler arasında rahatlıkla ziyaret edebilirsiniz. Gişe kapanış saatinden sonra bilet alımı yapılmamaktadır. Ancak mevcut ziyaretçiler belirtilen kapanış saatine kadar yeraltı şehrini gezebilirler.