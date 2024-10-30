MEB Formasyon Alabilen Bölümler - Hangi Bölümler Formasyon Eğitimi Alabilir?

Formasyon eğitimi almak için belirli şartlar ve gereklilikler bulunmaktadır. Bu şartlar, hem başvuru sürecinde hem de formasyon eğitimi süresince yerine getirilmesi gereken unsurları kapsar. MEB formasyon alabilen bölümler, farklı şartlarda formasyon alabilirler. Formasyon eğitimi alabilmek için dört yıllık bir lisans programından mezun olmak gereklidir. Hangi bölümler formasyon eğitimi alabilir gibi sorular öğretmenlik yapmak isteyip de eğitim fakültesi dışında başka bir fakültede okuyanlar için önemlidir.

MEB Formasyon Alabilen Bölümler

Milli Eğitim Bakanlığı, formasyon eğitimi alabilecek bölümleri her yıl belirler. Formasyon eğitimi alabilecek bölümler genellikle öğretmenlik mesleğiyle doğrudan ilişkili alanlardır. Bu bölümlerin mezunları, formasyon eğitimi alarak kendi alanlarında öğretmenlik yapabilirler. İşte formasyon alabilen başlıca bölümler:

1. Fen-Edebiyat Fakültesi Bölümleri

Fen-Edebiyat fakülteleri, öğretmenlik için en sık formasyon alınan fakültelerdendir. Bu fakültelerin birçok bölümü, eğitim sektöründe öğretmen olarak çalışabilecek bireyler yetiştirmektedir. Formasyon eğitimi alabilecek başlıca bölümler şunlardır:

•Matematik

•Fizik

•Kimya

•Biyoloji

•Türk Dili ve Edebiyatı

•Tarih

•Coğrafya

•Felsefe

•Sosyoloji

•Psikoloji

Bu bölümlerden mezun olanlar, liselerde ve dengi okullarda kendi branşlarında öğretmen olarak görev alabilirler.

2. Güzel Sanatlar Fakültesi ve İletişim Fakültesi Bölümleri

Güzel Sanatlar Fakültesi'nde yer alan bazı bölümler de formasyon alarak sanat ve iletişim alanlarında öğretmenlik yapma imkanı sunar. Bu bölümlerden mezun olanlar, ilgili branşlarda öğretmenlik yapabilmek için formasyon eğitimi alabilirler. Formasyon alabilecek başlıca güzel sanatlar ve iletişim bölümleri şunlardır:

•Resim

•Müzik

•Grafik Tasarım

•Sinema ve Televizyon

Bu alanlarda öğretmenlik yapma amacı olan bireyler formasyon eğitimi ile mesleki becerilerini öğretmenlik alanına taşıyabilirler.

Hangi Bölümler Formasyon Eğitimi Alabilir?

1. İlahiyat Fakültesi Bölümleri

İlahiyat Fakültesi mezunları da formasyon eğitimi alarak Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği yapma hakkına sahip olabilirler. İlahiyat mezunlarının öğretmenlik yapabilmesi için mutlaka pedagojik formasyon eğitimi almaları gerekmektedir. Bu sayede, ortaokul ve lise düzeyinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri verebilirler.

2. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bölümleri

Mühendislik fakültelerinden mezun olan bazı bölümler de formasyon eğitimi alarak öğretmen olma fırsatına sahiptir. Özellikle meslek liselerinde, teknik ve uygulamalı derslerde mühendislik ve mimarlık fakültesi mezunlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Formasyon alabilecek başlıca mühendislik ve mimarlık bölümleri şunlardır:

•Makine Mühendisliği

•Elektrik-Elektronik Mühendisliği

•Bilgisayar Mühendisliği

•İnşaat Mühendisliği

•Mimarlık

Bu bölümlerden mezun olanlar, meslek liselerinde ve teknik eğitim kurumlarında öğretmen olarak çalışabilirler.

3. Spor Bilimleri Fakültesi ve Beden Eğitimi Öğretmenliği

Spor Bilimleri Fakültesi mezunları, formasyon eğitimi alarak Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği yapabilirler. Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümü dışındaki sporla ilgili bölümlerden mezun olanlar da formasyon alarak öğretmenlik yapma hakkı elde edebilir.