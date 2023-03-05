MEB kapı kapı dolaşıyor! Okulla buluşturulacaklar...

ÖĞRENCİ VE VELİYLE GÖRÜŞÜLÜP ORTAK ÇÖZÜM YOLU BULUNUYOR

Yazıcı, öğrencinin okulda olmaması veya okulu terkinin birçok nedeni olduğunu, bunun temel nedenleri üzerine eğilmek gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Milli Eğitim Bakanlığımızın bununla ilgili tespit ettiği veriler, e-okul üzerinden bütün illerimizle paylaşıldı. Bu sistemle ilçe ilçe öğrencilerimizin okuldan uzak olma durumları tespit edildi. Bu çerçevede de ilçelerde ve ilde oluşturduğumuz komisyonlarla öğrenciye özgü çözüm yolları üzerinde çalışıyoruz. Öncelikle bizzat ev ziyaretleriyle öğrencimize ulaşıp, göz göze gelmeye çalışıyoruz. Yine velimizle bir araya geliyoruz. Onların bize getirdikleri sorunlar temelinde de mutlaka ortak çözüm yolları oluşturuyoruz. Devletimiz bütün imkanlarını seferber ediyor."

Projenin sadece okulla veya akademik başarıyla değil, öğrencilerin karşılaşabileceği birçok sorun alanıyla ilişkili olduğunu vurgulayan Yazıcı, öğrencilerin bağımlılık gibi birçok istenmeyen duruma maruz kalabileceğini, bu nedenle çocuklara her yönüyle ulaşarak önce okullaşmasını sağlamaları, beraberinde de diğer problemlerin üzerine yoğunlaşmaları gerektiğini dile getirdi.

ÖRGÜN, AÇIK ÖĞRETİM VEYA MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı, öğrencilerin yeniden okulla buluşması için birçok imkanın seferber edildiğine işaret ederek, öğrencinin öğrenim yaşı uygunsa öncelikle örgün öğretime devamını mutlaka sağlamak istediklerine belirtti.

Yazıcı, şu ifadeleri kullandı.

"Eğer uygun değilse veya başka bir zaruri nedeni varsa açık öğretim seçeneği var. Açık öğretimden eğitimine devam ettirip belki bir üst öğreniminde tekrar örgün öğretime geçme şansını da sunmak istiyoruz. Bunun için Bakanlığımız çok önemli bir çalışma da yaptı. Örgün öğrenim çağı içerisindeki çocuklarımızın açık öğretimle ilgili alınabilecek bütün ücretlerini kaldırdı. Öğrencimiz doğrudan öğretime devam etme şansı buldu. Başka bir prosedür de kalmamış oldu. Diğer yandan çok önemli bir seçenek de mesleki eğitim merkezlerimiz. Yani öğrencimizin haftada 4 gün işe gidip 1 gün okuluna devam etmesi ve yine Milli Eğitim Bakanlığımızın sağladığı imkanla asgari ücretin yüzde 30'unu, 11'nci sınıftan 12'ye geçip kalfalık belgesi aldığında da asgari ücretin yüzde 50'sini alma şansı ve beraberinde de Mesleki Teknik Anadolu Lisesi diploması alması. Yani hem ustalık belgesi hem iş yeri açma belgesi alması ve öğrenimine devam edebilecek olması çok önemli değerler."

Yazıcı, Milli Eğitim Bakanlığının bir bütünlük içerisinde bütün değişkenleri öğrencilerin lehine olacak şekilde düzenlediğini, konuyla ilgili herkesin sorumluluk üstlenmesi gerektiğini dile getirdi.

Artık işin kendilerinde olduğunu, bununla ilgili kendini sorumlu hisseden herkesin, çocukların okulda olması için el ve güç birliği yapması gerektiğini kaydeden Yazıcı, "Bu çerçevede yüzde 95 olan okullaşma oranı hızla yüzde 97'ye ulaştı. Hedefimiz hiçbir çocuğumuzdan vazgeçmemek olduğu için hepsinin eğitimle buluşmasını sağlamak ve yüzde 100 olarak her çocuğumuzun mutlaka okulda olmasını temin edecek şekilde bu çalışmamızı kısa vade içerisinde tamamlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.