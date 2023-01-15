MEB: ’Öğretmenlerimizin yanında olmak istiyoruz’

Bakanlık, tarafından hazırlanan 4 bölümden oluşan rehber kitabın 1'inci bölümünde, öğretim programı okuryazarlığının ne anlama geldiği ve neden önemli olduğu; 2'nci bölümünde farklı program türleri olan 'eğitim programı', 'öğretim programı', 'ders planı' ve 'örtük program' kavramları açıklanıyor. 3'üncü bölümde ise öğretim programlarının felsefi, toplumsal, psikolojik ve tarihi temelleri açıklanıyor. Açıklamalar güncel öğretim programlarından alıntılarla desteklenerek öğretim programlarının temellerinin mevcut öğretim programlarına yansımaları gösteriliyor. 4'üncü bölümde de öğretim programlarının ögeleri (hedef, içerik, öğrenme öğretme süreci ve ölçme-değerlendirme) açıklanıyor. 'Öğretim Programı Okuryazarlığı Öğretmen Rehber Kitabı'na 'https://ogmmateryal.eba.gov.tr/kutuphane' adresinden erişilebiliyor.



'ÖĞRETMENLERİMİZİN YANINDA OLMAK İSTİYORUZ'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Öğrencilerini en iyi şekilde yetiştirmeyi hedefleyen öğretmenlerimizin öğretim programlarına ait hedef, içerik, öğrenme-öğretme süreci ve ölçme-değerlendirme unsurları arasındaki ilişkiye hakim olması kritik bir öneme sahip. Dersler işlenirken öğretmenlerimizin konuların kazanımlarını sadece bilgi düzeyinde değil, aynı zamanda uygulama, analiz, sentez, değerlendirme düzeylerini de ele alarak işlemeleri; öğrencilerimizin üst bilişsel, sosyo duygusal becerilerinin gelişmesini ve dersi daha iyi kavramalarını sağlayacak. Bu ders anlatım sürecinde hazırladığımız 'Öğretim Programı Okuryazarlığı Öğretmen Rehber Kitabı' ile öğretmenlerimizin yanında olmak istiyoruz. Onlara rehberlik ederek ülke genelinde de bir öğretim birliği oluşturmayı, benzer ders uygulamalarının gerçekleşmesini sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.