MEB, patent tescil başvurusunda hedefi aşıp 1441 tescil aldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; mesleki eğitim, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri (BİLSEM) ve fen liselerinde fikri mülkiyet hakları çalışmaları kapsamında 'patent', 'faydalı model', 'tasarım' ve 'marka' çalışmalarına ağırlık verildiği ve bu yıl 753 tescil almanın hedeflendiği belirtildi.

Bu kapsamda, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığı desteğiyle 81 ilde 183 BİLSEM'de görev yapan öğretmenlere fikri mülkiyet ve sınai haklar konusunda eğitimler düzenlendiği kaydedilerek, "BİLSEM'lerde yürütülen projeler yeniden yapılandırıldı. Bu çalışmalar, meyvelerini verdi ve hedefin üzerinde bir başarı elde edildi. Mesleki eğitim, BİLSEM'ler ve fen liselerinde 2021'in ilk 10 ayında 3 bin 806 tescil başvurusunda bulunuldu. Bu başvurulardan 1441 patent, faydalı model, tasarım ve marka tescilini alarak rekor kırdı. Başvuruların büyük bir kısmının değerlendirilme aşaması da devam ediyor" denildi.

HEDEFLER AŞILDI

Bakanlığın, her bir BİLSEM'den en az 1 ürün tescili olmak üzere bu yıl 183 ürün tescili alma hedefi hatırlatılarak, "BİLSEM'ler 2021 yılının ilk 10 ayında 177 patent, 358 faydalı model, 2 bin 50 tasarım ve 15 marka olmak üzere 2 bin 600 ürün başvurusunda bulundu. Başvurular sonunda 13 patent, 31 faydalı model, 1158 tasarım ve 8 marka olmak üzere 1210 ürünün tescili alındı. Mesleki eğitimde ise 2021'de 250 ürün tescili hedefleniyordu. Mesleki eğitimde bu yıl 1009 ürün için başvuruda bulunuldu; 12 patent, 16 faydalı model, 110 tasarım ve 83 marka olmak üzere 221 ürünün tescili alındı. Her bir fen lisesinden en az 1 ürün tescili olmak üzere 2021'de 320 ürün tescili hedefleniyordu. Fen liselerinde ise bu yıl 197 ürün başvurusunda bulunuldu, 10 ürünün tescili alındı" denildi.

BAKAN ÖZER: GELİNEN NOKTA OLDUKÇA SEVİNDİRİCİ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "MEB olarak mesleki eğitim, BİLSEM ve fen liselerinde fikri mülkiyet konusunda 1 yılda çok önemli mesafe aldık. 2021 yılının ilk 9 ayında mesleki eğitim, BİLSEM'ler ve fen liselerinde fikri mülkiyet kapsamında toplam 3 bin 806 ürün tescil başvurusunda bulunduk ve 10 ay sonunda bu başvurulardan 1441 patent, faydalı model, tasarım ve marka tescilini aldık. Başvuruların çoğunluğu halen değerlendirme aşamasında. Gelinen nokta oldukça sevindirici. Böylece fikri mülkiyet ve sınai haklarla ilgili orta öğretim kurumlarımızda ve bakanlığımızda oldukça güçlü bir deneyim ve kültür oluştu. Bu çalışmalar gelecekte çok daha iyi bir noktaya taşınacaktır" dedi.