Meb Şura’da bir ilk! Öğrencinin önerisi kabul edildi

Öğrenci Kızılağıl, "Bilgisayar, tablet gibi teknolojik aletlerde öğrencilere vergi indirimi gibi olumlu durumlar sağlanmalıdır" şeklindeki teklifini Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Genel Kurula sundu ve öğrencinin önerisi oy birliği ile kabul edildi. Böylelikle Şura tarihinde ilk kez bir öğrencinin önerisi de kabul edildi ve hayata geçirilmesi için MEB tarafından çalışılacak.

ÇOK SEVİNDİM

SABAH'a konuşan Kızılağıl 6 arkadaş olarak Şura'ya katıldıklarını belirterek ''Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak konusunda neler yapılabileceğini çok düşünmüştüm. Teknoloji artı eğitimin vazgeçilmez bir parçası. Yüksek gelirli aileler çocuklarına tablet, bilgisayara alabiliyor ama düşük gelirli aileler için bu zor bir şey. Bu sıkıntıyı uzaktan eğitim döneminde de gördük. Öğrenciler için bu cihazlarda bir vergi indirimi yapılabilir diye düşündüm. Bu öneriyi de Genel Kurul'da dile getirdim. Bakan Bey de ordaydı. Açıkcası kabul edileceğini pek düşünmüyordum. Oylanıp kabul edilince çok mutlu oldum, çok sevindim'' dedi.

TAKİP EDECEĞİM

Lise öğrencisi Kızılağıl'ın önerisi Genel Kurul'da en çok oy birliği alan madde de oldu. Süreci takip edeceğini söyleyen Kızılağıl ''Önümüzdeki günlerde Talim Terbiye Kurulu Başkanımızla da görüşecekmişiz. Ben bu önerinin hayata geçeceğine inanıyorum. Hayata geçerse eminin Türkiye'deki yüzlerce öğrenci çok mutlu olacaktır'' diye konuştu.

SELÇUK BAYRAKTAR'I ÖRNEK ALIYORUM

En büyük hayalinin mühendis olmak olduğunu söyleyen Kızılağıl ''Selçuk Bayraktar'ı örnek alıyorum. Mühendis olup ülkeme en iyi hizmetleri vermek istiyorum. Ben aynı zamanda şiir de yazıyorum. Genellikle epik şiirler. Vatan ve millet sevgisi üzerine. Şiir yazmayı da okumayı da çok seviyorum. Çok yönlü bir Türk genci olmak için çalışıyorum. İleride mühendis olduğumda eğer gerekirse siyasete de girmek isterim'' dedi.

Milli Eğitim Şurası'nda bir ilk! Öğrencinin önerisi kabul edildi