MEB tüm imkânlarını seferber etti: 4 bin uzman, psikolojik destek için sahada

İlk depremin hemen ardından tüm imkânlarıyla bölgeye ulaşan Milli Eğitim Bakanlığı, 10 ilde arama kurtarma faaliyetlerine katılım, depremzedelere sıcak yemek, konaklama imkânı sağlanması, çocuk ve yetişkinlere psikolojik destek verilmesi, yardımların dağıtılmasını da kapsayan her alanda yaraları sarmak için mücadele ediyor. Bu kapsamda 4 bin rehber öğretmen de depremzedelere psikolojik destek vermek için 10 ilde görev yapıyor.

172 MERKEZ KURULDU

Depremden etkilenen bölgelerde sosyal etkinlik ve oyun alanı olarak kurulan 172 "Psikososyal Destek Merkezi"nde 4 bin rehber öğretmen ile psikolojik danışman, çocuklara destek sağlıyor.