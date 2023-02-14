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Giriş Tarihi: 15.2.2023

MEB tüm imkânlarını seferber etti: 4 bin uzman, psikolojik destek için sahada

MEB bünyesinde görev yapan 4 bin rehber, depremzedelere psikolojik destek vermek için sahaya indi. Depremden etkilenen 10 ilde toplam 172 psikososyal destek merkezi kuruldu

CEYDA KARAASLAN CEYDA KARAASLAN
MEB tüm imkânlarını seferber etti: 4 bin uzman, psikolojik destek için sahada

İlk depremin hemen ardından tüm imkânlarıyla bölgeye ulaşan Milli Eğitim Bakanlığı, 10 ilde arama kurtarma faaliyetlerine katılım, depremzedelere sıcak yemek, konaklama imkânı sağlanması, çocuk ve yetişkinlere psikolojik destek verilmesi, yardımların dağıtılmasını da kapsayan her alanda yaraları sarmak için mücadele ediyor. Bu kapsamda 4 bin rehber öğretmen de depremzedelere psikolojik destek vermek için 10 ilde görev yapıyor.

172 MERKEZ KURULDU
Depremden etkilenen bölgelerde sosyal etkinlik ve oyun alanı olarak kurulan 172 "Psikososyal Destek Merkezi"nde 4 bin rehber öğretmen ile psikolojik danışman, çocuklara destek sağlıyor.



Deprem bölgesi dışındaki illerdeki tüm okul ve kurumlar, personel ve öğrencileriyle seferber olmuş durumda. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve bölgede pek çok ili etkileyen felaketin ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) da harekete geçti.

5 BİN ÖĞRETMEN
MEB Arama Kurtarma Birimi'nde (AKUB) görev alan yaklaşık 5 bin öğretmen, enkazlardan canlı çıkarmak için seferber oldu. AFAD ve diğer arama kurtarma ekipleri ile koordineli çalışmalar yürüten MEB AKUB ekipleri, depremin 101. saatinde Kahramanmaraş'ta üniversite öğrencisi Zişan Kaya'yı, beşinci gününde Diyarbakır'da bir anne ve çocuğunu enkaz altından sağ olarak çıkardı.



60 BİN UYKU TULUMU
Olgunlaşma enstitüleri, halk eğitimi merkezleri ve meslek liselerinde uyku tulumu üretimi başladı. Afet bölgesinde günlük 60 bin uyku tulumu vatandaşlara dağıtılıyor.



HER GÜN SICAK YEMEK
Deprem bölgesindeki vatandaşlar yemek, ekmek ve kumanya dağıtımları her geçen gün artarak devam ediyor. 12 Şubat Pazar günü itibarıyla 1 milyon 808 bin 494 kişilik sıcak yemek, 1 milyon 671 bin 727 ekmek, 195 bin 645 kumanya depremzedelere dağıtılmaya başlandı.

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MEB tüm imkânlarını seferber etti: 4 bin uzman, psikolojik destek için sahada
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