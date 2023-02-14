MEB tüm imkânlarını seferber etti: 4 bin uzman, psikolojik destek için sahada

İlk depremin hemen ardından tüm imkânlarıyla bölgeye ulaşan Milli Eğitim Bakanlığı, 10 ilde arama kurtarma faaliyetlerine katılım, depremzedelere sıcak yemek, konaklama imkânı sağlanması, çocuk ve yetişkinlere psikolojik destek verilmesi, yardımların dağıtılmasını da kapsayan her alanda yaraları sarmak için mücadele ediyor. Bu kapsamda 4 bin rehber öğretmen de depremzedelere psikolojik destek vermek için 10 ilde görev yapıyor.
172 MERKEZ KURULDU
Depremden etkilenen bölgelerde sosyal etkinlik ve oyun alanı olarak kurulan 172 "Psikososyal Destek Merkezi"nde 4 bin rehber öğretmen ile psikolojik danışman, çocuklara destek sağlıyor.
Deprem bölgesi dışındaki illerdeki tüm okul ve kurumlar, personel ve öğrencileriyle seferber olmuş durumda. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve bölgede pek çok ili etkileyen felaketin ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) da harekete geçti.
5 BİN ÖĞRETMEN
MEB Arama Kurtarma Birimi'nde (AKUB) görev alan yaklaşık 5 bin öğretmen, enkazlardan canlı çıkarmak için seferber oldu. AFAD ve diğer arama kurtarma ekipleri ile koordineli çalışmalar yürüten MEB AKUB ekipleri, depremin 101. saatinde Kahramanmaraş'ta üniversite öğrencisi Zişan Kaya'yı, beşinci gününde Diyarbakır'da bir anne ve çocuğunu enkaz altından sağ olarak çıkardı.