MEB’den 1 milyon 800 bin öğrenciye ücretsiz yemek

Şartlı eğitim yardımından öğrenci burslarına, taşımalı eğitimden ücretsiz yemek imkânına, ücretsiz ders kitaplarından yardımcı kaynaklara kadar çok sayıda proje kararlı bir şekilde uygulanmaya devam ediyor. MEB bu kapsamda yaptığı çalışmalar sonunda ücretsiz yemek yiyen öğrenci sayısını 1,5 milyondan 1 milyon 796 bin 985'e çıkardı.



MİNİKLER İÇİN 400 BİN ÜCRETSİZ YEMEK

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer şunları söyledi: "Bakanlığımız yıllardan beri çok sayıda sosyal politika ile eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda öğrencilerimize ücretsiz yemek, önemli bir destek programıdır. Her geçen gün bu programın kapsamını genişletmeye çalışıyoruz. Taşımalı eğitimden yararlanan yaklaşık 1 milyon öğrencimiz ücretsiz öğle yemeği imkânından yararlanıyorlar. Son bir yıl okul öncesi eğitime erişimi artırmaya odaklandık. Bu nedenle ücretsiz yemeği özellikle okul öncesi eğitim kademesine yaygınlaştırmayı hedefledik. Bu kapsamda şu ana kadar 400 bin okul öncesi çocuğumuzu ücretsiz yemek imkânından faydalandırıyoruz"

Ücretsiz yemek programı kapsamını sürekli artırmayı hedeflediklerini ifade eden Bakan Özer, 2023 yılında bu sayıyı 2,5 milyona çıkartacaklarını ve burada okul öncesine ağırlık vereceklerini kaydetti.