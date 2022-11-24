MEB’den 24 Kasım özel programı

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden gelecek öğretmenler için Ankara ve İstanbul'da kültürel ve sanatsal etkinliklerin de olduğu özel bir program hazırlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve beraberindeki öğretmenleri kabul edecek ve öğle yemeğinde bir araya gelecek. Bakan Özer, öğretmen ve şehit yakınlarının onuruna akşam yemeği verecek. Öğretmenler, Ankara'daki programın ardından İstanbul'da da ağırlanacak. Öğretmenler, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop tarafından da kabul edilecek. Görevi başında şehit edilen 190 öğretmenin hatırasını yaşatmak üzere yapılan Şehit Öğretmenler Abidesi'nin açılışı da bugün yapılacak.