MEB’den afetlere karşı ‘kalkan’ eğitimi

MilliEğitim Bakanlığı, çocukların zorlayıcı yaşam olayları ile karşılaşmadan bunlarla baş etmelerini sağlamak için öncelikli 10 farklı alan belirledi. Bu alanlar, Türkiye'nin karşılaştığı ve gündeminde olan "terör, göç, salgın hastalık, deprem, sel, yangın, çığ, cinsel istismar, intihar, kayıp ve yas olarak sıralanıyor. Televizyonlar açıldığında, ailesinde, sokakta her an karşısına çıkan bu sorunlar ile çocukların rahat baş edebilmesi için psikoeğitim programlarının hazırlıkları tamamlanmak üzere.Öğretmen, öğrenciler ve aileler için ayrıca kılavuzlar da hazırlanıyor. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerdeki öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik kılavuzlar en kısa süre dağıtılıp eğitimler bu öğretim yılı içinde gerçekleştirilecek.Salgın nedeniyle çocukların okula gidememesinden kaynaklanan eksikliklerin giderilmesi için de çalışmalar yapılıyor. Özellikle okullarda yüz yüze eğitime katılamayan veya çeşitli nedenlerle öğretim programları kazanımlarının tamamını edinememiş olan öğrencilerin öğrenme eksikliklerinin giderilmesine dönük çalışmalara ağırlık veriliyor.