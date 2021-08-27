MEB’den son dakika | Yüz yüze eğitime günler kala tüm kurallar belli oldu: İşte eğitimin yeni normali

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) son dakika haberi: Haftada 5 gün esasıyla yüz yüze eğitime sayılı günlerin kaldığı son dönemeçte okulların yeni normali belirlendi. Tüm kuralların pandemi koşul ve riskleri göz önünde bulundurularak belirlendiği Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitim planlamasında birçok önemli başlık yer aldı. Maske kullanımından ders sürelerine, servis kurallarından öğretmen ve öğrencilerin uyacakları protokole işte yüz yüze eğitimin yeni kuralları ve MEB'in son dakika açıklamaları

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) edinilen son dakika haberi yüz yüze eğitimde yeni dönem ve yeni kuralların belirlendiğini ortaya koydu. Sağlık Bakanlığı ile entegre olarak geliştirilen "Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi" 81 il milli eğitim müdürlüklerine gönderildi. Rehberde öğretmenler, eğitim personeli, kantin çalışanları, öğrenci servisi personeli ile öğrencilerle aynı evde yaşayanların tam doz aşılarının tamamlanmış olması önerildi.

İşte yüz yüze eğitim için katılım zorunluluğundan servis kullanımına kadar birçok alanda belirlenen yeni kurallar ve MEB'in konuya dair son dakika hazırlıkları: