MEB’den son dakika | Yüz yüze eğitime günler kala tüm kurallar belli oldu: İşte eğitimin yeni normali

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) edinilen son dakika haberi yüz yüze eğitimde yeni dönem ve yeni kuralların belirlendiğini ortaya koydu. Sağlık Bakanlığı ile entegre olarak geliştirilen "Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi" 81 il milli eğitim müdürlüklerine gönderildi. Rehberde öğretmenler, eğitim personeli, kantin çalışanları, öğrenci servisi personeli ile öğrencilerle aynı evde yaşayanların tam doz aşılarının tamamlanmış olması önerildi.
İşte yüz yüze eğitim için katılım zorunluluğundan servis kullanımına kadar birçok alanda belirlenen yeni kurallar ve MEB'in konuya dair son dakika hazırlıkları:
AŞI VEYA PCR TESTİ ZORUNLULUĞU
Koronavirüs pandemisi sürerken eğitimin daha fazla aksamaması için sıkı tedbirlerle tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime geçilme kararı alındı. Bu kararın getirdiği sorumlulukların başında hastalığın yayılmasına karşı aşı ya da düzenli PCR testi uygulaması getirildi. Cumhurbaşkanlığı kabinesinde alınan karar kapsamında hazırlanan rehbere göre; öğretmenlerin, eğitim personelinin, kantin çalışanlarının ve öğrenci servisi personelinin tam doz aşılarının tamamlanmış olması önerilirken, öğrencilerle bir araya gelmesi zorunlu olan öğretmen ve okul çalışanlarının aşı olmamaları durumunda haftada iki kez PCR testi yaptırarak sonuçların okul ile paylaşılması istendi.
MASKE TEMİN VE KULLANIM KURALLARI
Rehberde yer alan bir başka son dakika notunda "Tüm okullarda öğrenci, öğretmen ve personelin ihtiyacı olması halinde kullanabilmeleri için yeterli sayıda maske Milli Eğitim Bakanlığı tarafından temin edilir. Okul içerisinde, ortak alanlarda, sınıflarda, öğretmen odalarında maske atık kutularının bulundurulması ve günlük olarak boşaltılmaları sağlanmalıdır. Öğrenci ve personelin hasta, temaslı veya risklilik durumları Millî Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasındaki veri entegrasyonu yolu ile izlenir ve okullara gerekli bildirim yapılır" denildi.
SON DAKİKA ÖĞRETMENLER FARKLI SINIFLARDA FARKLI MASKELER TAKACAK
Öğrencilerden okula maske ile gelmesi istenirken, gelişimsel sorunu olan veya maske takmakta zorlanan çocuklar için istisna uygulanabileceği belirtildi.
Maske takamayan ne yapacak? öğrencilerin ise yüz koruyucu kullanması ve çok yakın temasın gerektiği durumlarda maske ile birlikte yüz koruyucu kullanılması önerildi. Öğretmenlerin ve okulda bulunan diğer personelin, aşılanma durumundan bağımsız olarak okul bahçesine girişlerinden itibaren, okulda bulundukları süre boyunca sürekli maske takması önerilen rehberde, farklı sınıflarda ders vermeleri durumunda öğretmenlerin dersler arasında maskelerini değiştirmeleri önerildi.
AYNI ANDA TENEFFÜS DÖNEMİ SONA ERDİ
Sınıf havalandırması: Ders sırasında sınıf camlarının öğrenciler açısından risk yaratmayacak şekilde mümkün olduğu kadar açık kalması istenen rehberde, ders aralarında tüm öğrencilerin açık alana çıkmaları, sınıfın camlarının ve kapısının tamamen açılarak hava akımı yaratacak şekilde en az 10 dakika süre ile havalanması tavsiye edildi. Merkezi havalandırma sistemleri bulunan binalarda ise havalandırması yüzde 100 taze hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmesi gerektiği belirtildi.
Teneffüs saatlerinin okul bahçesinde kalabalık oluşmaması için farklı zamanlara gelecek şekilde ayarlanması tavsiye edildi
OKULLAR ÖĞRENCİ VELİLERİNE BİLGİLENDİRME YAPACAK
MEB'in yeni yüz yüze eğitim rehberinin son bölümünde, okulun başlangıcında velilere olası hastalık durumunda bilgi paylaşabilmeleri için bilgilendirme formu verilmesi de önerilirken, formda "Çocuğumda ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal şikayeti olması durumu, aile içerisinde solunum yolu şikayetleri gelişen veya solunum yolu enfeksiyonu hikayesi ile hastane yatışı yapılan kişi varlığı, aile içerisinde Covıd-19 tanısı alan kişi bulunması durumu" olması halinde velinin çocuğu okula göndermemesi istendi.
BAKAN ÖZER: OKULLAR 5 GÜN YÜZ YÜZE EĞİTİM ESASIYLA AÇILACAK
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı son dakika açıklamasında "6 Eylül 2021 tarihi itibarıyla tüm kademelerde haftada 5 gün ve yüz yüze eğitime başlıyoruz. Hedefimiz, sağlık koşulları aksini gerektirmediği sürece salgın öncesinde olduğu gibi okullarımızda tam zamanlı yüz yüze eğitimi sürdürmek" dedi.
YÜZ YÜZE EĞİTİM ZORUNLU MU?
Bakan Özer ayrıca yüz yüze eğitime katılmadaki zorunluluğa dair merakı da şu sözlerle giderdi: : "Mazereti dolayısıyla yüz yüze eğitime katılamayan öğrencilerimiz için TRT EBA ve EBA platformu aracılığıyla eğitime devam edilecektir" diyen Özer açıklamalarına şöyle devam etti:
BELİRLENEN TARİHTEN ÖNCE DERS VE KURS ALABİLECEK OLAN SINIFLAR
Destekleme ve Yetiştirme Kursları olarak bilinen DYK'lar yalnızca 8 ve 12'nci sınıflarda verilecek.
Okulların açılmasıyla kantinler, yemekhaneler ve pansiyonlar da açılacak.
Okul öncesi ve ilk sınıflar: 1 Eylül- 3 Eylül arasında okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerimize yönelik uyum eğitimleri yapılacak.
AŞI ÇAĞRISI
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ayrıca öğretmenlere ve MEB personeline aşı yaptırmaları konusunda önemli bir çağrıda da bulundu. Özer "Tüm öğretmen ve eğitim personelimiz; kendi sağlıkları, öğrencilerimizin korunması ve eğitim hizmetlerinin bir daha aksamaması için lütfen aşı olsunlar" şeklinde konuştu.
SINIFLARIN DEZENFEKTE EDİLMESİ: Okullarda yüz yüze eğitim sürecinde başta sınıflar olmak üzere tüm kapalı alanlar her gün dezenfekte edilecektir. Okullardaki sınıf ve tüm kapalı alanlarda bulunan kapı ve pencereler açılarak sık sık havalandırma sağlanacak.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Yüz yüze eğitimin okullarda yapılması konusunda bir kez daha aksama olmaması için maske, mesafe ve temizlik kurallarından asla taviz vermeyeceğiz. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve diğer eğitim çalışanlarımız; okula maske takarak gelecekler. Öğrenci ve personelimizin okul içinde maskeye ihtiyaç duymaları durumunda okul idarelerimiz ücretsiz maske temin edecek. Kurum personeli ve öğrenciler dışındaki kişilerin okula giriş ve çıkışları okul idareleri tarafından sınırlandırılacak" dedi.