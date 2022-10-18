MEB’den tarım hamlesi

MilliEğitim Bakanlığı (MEB) tarım alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirmek için harekete geçti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarım alanında dünyada en iyi üniversite olarak kabul edilen Wageningen Üniversitesi ile yenilikçi tarım uygulamaların yapıldığı ve sektör ile eğitim kurumlarının bir arada yer aldığı World Horti Center'ı yerinde incelemek üzere Hollanda'ya bugün bir ziyaret gerçekleştirecek.Bakan Özer son dönemlerde özellikle gıda tedarik zincirlerinde yaşanan sıkıntıların tarım ve hayvancılık alanını çok daha kritik bir sektör olarak ön plana çıkardığını belirtti. Bakan Özer "Bu bağlamda ülkemizi tarım üssü haline getirmek ve bu kriz anlarında ülkemizi avantajlı bir konuma taşıyabilmek için Milli Eğitim Bakanlığı olarak tarım liselerimizi yeniden yapılandırma kararı aldık. 123 tane tarım listesine ilave olarak bu sene 23 tane daha açarak tarım lisesi sayısını 146'ya ulaştırdık" dedi.