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Giriş Tarihi: 26.9.2021 09:55

Medeniyet Eş Anlamlısı Nedir? Medeniyet Kelimesinin Eş Anlamlısı

Medeniyet Eş Anlamlısı Nedir? Medeniyet Kelimesinin Eş Anlamlısı

Çağdaşlıktan bahsedilen her konuşmada geçen medeniyet kelimesi gündelik hayatımızda da oldukça çok duyduğumuz kelimelerden biridir. Bu kelimenin aynı zamanda kendisi kadar çok kullanılan bir eş anlamlısı da bulunmaktadır. Yazılı ve sözlü metinlerimize farklılık katma adına kullanabileceğimiz medeniyet eş anlamlısı nedir?

Dilimize Arapçadan geçmiş olan medeniyet kelimesinin 1 tane eş anlamlısı bulunmaktadır. Kelimelerin eş anlamlıları cümlede birbirlerinin yerine kullanılabilmektedir. Eş anlamlı yani anlamdaş olan bu kelimeler cümle içinde birbirlerinin yerine kullanıldıklarında anlamsal bozukluklar yaşanmaz. Zaman zaman bulmacalarda ya da sınavlarda karşımıza çıkabilen medeniyet kelimesinin eş anlamlısı nedir?

MEDENİYET KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Medeniyet kelimesinin eş anlamlısı "Uygarlık" kelimesidir. Bu iki kelime birbirlerinin yerine kullanılabilmektedir. İkisinin de anlamı aynı olduğu için birbirlerinin yerine kullanılırken cümlede herhangi bir anlam bozukluğu yaşanmaz.

Uygar kelimesinin kökeni ise yerleşik hayata geçen ilk Türk kavmi olan Uygurlar'dır.

Medeniyet kelimesinin İngilizce dilindeki karşılığı ise "civilization"dır.

MEDENİYET KELİMESİNİN ANLAMI

Medeniyet kelimesi Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğe göre "Uygarlık" anlamına gelmektedir. Bir ülke ya da toplumdaki maddi manevi varlık, bilim ve sanat ürünlerinin tamamını ifade etmek için kullanılan bir kelimedir.

MEDENİYET KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

  • Eskiden burada olan medeniyetlerin kalıntıları müzede sergilenmektedir.
  • Yeni aldığım medeniyetler ansiklopedisi oldukça detaylı.
  • İspanya topraklarında İslam medeniyetinden kalma eserler bulunmakta.

MEDENİYETİN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

  • Bir toplumun ilk hedefi uygarlık olmalıdır.
  • Uygarlık yolunda atılan her adım çok önemli.
  • Anadolu topraklarında binlerce yıllık uygarlık kalıntıları vardır.

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Medeniyet Eş Anlamlısı Nedir? Medeniyet Kelimesinin Eş Anlamlısı
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