Medeniyet Eş Anlamlısı Nedir? Medeniyet Kelimesinin Eş Anlamlısı

Dilimize Arapçadan geçmiş olan medeniyet kelimesinin 1 tane eş anlamlısı bulunmaktadır. Kelimelerin eş anlamlıları cümlede birbirlerinin yerine kullanılabilmektedir. Eş anlamlı yani anlamdaş olan bu kelimeler cümle içinde birbirlerinin yerine kullanıldıklarında anlamsal bozukluklar yaşanmaz. Zaman zaman bulmacalarda ya da sınavlarda karşımıza çıkabilen medeniyet kelimesinin eş anlamlısı nedir?

MEDENİYET KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Medeniyet kelimesinin eş anlamlısı "Uygarlık" kelimesidir. Bu iki kelime birbirlerinin yerine kullanılabilmektedir. İkisinin de anlamı aynı olduğu için birbirlerinin yerine kullanılırken cümlede herhangi bir anlam bozukluğu yaşanmaz.

Uygar kelimesinin kökeni ise yerleşik hayata geçen ilk Türk kavmi olan Uygurlar'dır.

Medeniyet kelimesinin İngilizce dilindeki karşılığı ise "civilization"dır.

MEDENİYET KELİMESİNİN ANLAMI

Medeniyet kelimesi Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğe göre "Uygarlık" anlamına gelmektedir. Bir ülke ya da toplumdaki maddi manevi varlık, bilim ve sanat ürünlerinin tamamını ifade etmek için kullanılan bir kelimedir.

MEDENİYET KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

Eskiden burada olan medeniyetlerin kalıntıları müzede sergilenmektedir.

Yeni aldığım medeniyetler ansiklopedisi oldukça detaylı.

İspanya topraklarında İslam medeniyetinden kalma eserler bulunmakta.

MEDENİYETİN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM