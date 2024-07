MEF’te eğitimi yapay zekâ şekillendiriyor

Kuruluşundan bu yana yükseköğretimde gerçekleştirdiği birçok öncülük ile uluslararası alanda adından söz ettiren MEF Üniversitesi, eğitimin geleceğini yeniden şekillendiren yapay zekâ teknolojisi kapsamında uzun zamandır çalışmalar yürütüyor. MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin ve Rektör Danışmanı Dr. Caroline Fell Kurban tarafından hazırlanan ve Amerikan Eğitim Konseyi Başkanı Ted Mitchell'in ön sözünü yazdığı "The Impact of ChatGPT on Higher Education: Exploring the AI Revolution" (ChatGPT'nin Yükseköğretime Etkisi: Yapay Zekâ Devrimini Keşfetmek) adlı kitap, Yapay Zekânın yükseköğretimdeki uygulamalarına dayalı olarak analiz ve sonuçlar sunuyor. Yeni kuşağın eğitiminde alanlarında uzman iki önemli lider tarafından hazırlanan kitap 1950'lerden bu yana yapay zekânın yolculuğunu anlatıyor ve aynı zamanda OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT'nin öğrenme ve öğretme yöntemlerini nasıl devrimleştirdiğini derinlemesine inceliyor.Kitapta, öğretimde yapay zekâ entegrasyonunun etik, pratik ve pedagojik sonuçlarını ele alınıyor. Yapılan derinlemesine analizler ile eğitimciler, politika yapıcılar ve öğrenciler için dikkat çekici detaylar paylaşılıyor. Yapay zekânın eğitimde sunduğu fırsatları keşfetmeleri ve kullanmak için bir yol haritası sunan kitapta eğitimcilere, öğretim pratiklerine yapay zekayı entegre etmek için değerli stratejiler sunuluyor. Eğitimcilerin ve öğrencilerin ChatGPT gibi yapay zekâ araçları ile öğrenme deneyimlerini nasıl geliştirebileceklerini keşfetmeleri hedefleniyor. Eğitimde dönüştürücü teknoloji olan yapay zekâyı, öğrenmeyi kolaylaştırmak ve teşvik edici bir araç olarak kullanmak için dünyada yükseköğretim alanında yazılmış ilk kitaplardan biri olma özelliği taşıyan kitap, uluslararası yükseköğretimde de büyük ilgi uyandırdı. Kitabın Çince'ye çevrilmesi için Çin'in önemli editor ajansı olan Bigg Apple – Chine'ya telif hakkı verildi.Son 1,5 yıldır başta eğitim olmak üzere birçok sektörde devrim yaratan yapay zeka teknolojisi tartışmalara da neden oldu. Öğrencilerin öğrenme ve çalışma biçiminde devrim yaratan yenilikçi bir teknoloji olan ChatGPT ve benzer yapılar öğrencilere kişiselleştirilmiş destek ve rehberlik sağlayarak, akademik performansı artırmaya ve eğitimi her zamankinden daha erişilebilir hale getirmeye yardımcı olsa da dünyada birçok eğitim kurumu tarafından yasaklandı. İşte tam bu noktada eğitimde bu dönüştürücü teknoloji olan yapay zekâyı, öğrenmeyi kolaylaştırmak ve teşvik edici bir araç olarak kullanmak için MEF Üniversitesi Yapay Zekâ Politika Belgesi eğitim-öğretim, araştırma ve idari süreçler anlamında nasıl kullanılacağına yönelik yayımlandı. AB Yapay Zeka Yasası, T.C. Cumhurbaşkanlığı Ulusal Yapay Zeka Stratejisi, AB Yapay Zeka Etik Kılavuzu, AB Yapay Zeka Tanımı, AB Yapay Zekâ ve Eğitim çalışmaları dikkate alınarak oluşturulan MEF Üniversitesi Yapay Zeka Politika Belgesi'nin en çarpıcı yanı Yapay Zekanın kullanımını desteklemesi.