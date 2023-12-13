MEF’ten yapay zekâ alanında uluslararası kitap

Kitapta öğretimde yapay zekâ entegrasyonunun etik, pratik ve pedagojik sonuçlarını ele alınıyor. Yapılan derinlemesine analizler ile eğitimciler, politika yapıcılar ve öğrenciler için dikkat çekici detaylar paylaşılıyor. Yapay zekanın eğitimde sunduğu fırsatları keşfetmeleri ve kullanmak için bir yol haritası sunan kitapta eğitimcilere, öğretim pratiklerine yapay zekayı entegre etmek için değerli stratejiler sunuluyor. Eğitimcilerin ve öğrencilerin ChatGPT gibi yapay zekâ araçları ile öğrenme deneyimlerini nasıl geliştirebileceklerini keşfetmeleri hedefleniyor.

KİTABI EMERALD BASACAK

Yazım aşamasında birçok yayınevinin ilgisini çeken kitap İngiltere'nin önemli yayınevi Emerald tarafından basılarak Nisan 2024'te okurlarla buluşacak. MEF Üniversitesi'nin yükseköğretime kazandırdığı dördüncü kitabının ön sözü, Amerikan Eğitim Konseyi (ACE) Başkanı Ted Mitchell tarafından yazıldı. Amerikan Eğitim Konseyi Başkanının bu kitaba ön söz yazması kitabın alanında önemini ve değerini daha da arttırdı. ABD'nin 1918 yılında kurulmuş olan prestijli yükseköğretim kuruluşu Amerikan Eğitim Konseyi ABD'nin en önde gelen yükseköğretim konseyi olarak kabul ediliyor. Katılımcılarına, meslektaşlarıyla profesyonel ağlarını geliştirme fırsatı sunan ACE, düzenlediği paneller, yuvarlak masa toplantıları ile yükseköğretimin sorunları, yenilikleri hakkında genel paneller ve konu bazlı sunumlarla katkı veriyor.