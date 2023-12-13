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Giriş Tarihi: 13.12.2023 10:55 Son Güncelleme: 13.12.2023 10:56

MEF’ten yapay zekâ alanında uluslararası kitap

Son bir yıldır başta eğitim olmak üzere birçok sektörde devrim yaratan yapay zekâ teknolojisi tartışmalara da neden oldu. Öğrencilerin öğrenme ve çalışma biçiminde devrim yaratan yenilikçi bir teknoloji olan ChatGPT ve benzer yapılar öğrencilere kişiselleştirilmiş destek ve rehberlik sağlayarak, akademik performansı artırmaya ve eğitimi her zamankinden daha erişilebilir hale getirmeye yardımcı olsa da dünyada birçok eğitim kurumu tarafından yasaklandı. İşte tam bu noktada eğitimde bu dönüştürücü teknoloji olan yapay zekâyı anlamak, öğrenmeyi kolaylaştırmak ve teşvik edici bir araç olarak kullanmak için MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin ve Rektör Danışmanı Dr. Caroline Fell Kurban tarafından “ChatGPT'nin Yükseköğretime Etkisi: Yapay Zekâ Devrimini Keşfetmek” başlıklı kitap yazıldı. Kitap 30 Kasım’da dünya yükseköğretimi ile paylaşıldı. Ön sözünü Amerikan Eğitim Konseyi Başkanı Ted Mitchell’in yazdığı kitap İngiltere’nin en prestijli yayınevi Emerald tarafından basılacak.

CEYDA KARAASLAN CEYDA KARAASLAN
MEF’ten yapay zekâ alanında uluslararası kitap

Kitapta öğretimde yapay zekâ entegrasyonunun etik, pratik ve pedagojik sonuçlarını ele alınıyor. Yapılan derinlemesine analizler ile eğitimciler, politika yapıcılar ve öğrenciler için dikkat çekici detaylar paylaşılıyor. Yapay zekanın eğitimde sunduğu fırsatları keşfetmeleri ve kullanmak için bir yol haritası sunan kitapta eğitimcilere, öğretim pratiklerine yapay zekayı entegre etmek için değerli stratejiler sunuluyor. Eğitimcilerin ve öğrencilerin ChatGPT gibi yapay zekâ araçları ile öğrenme deneyimlerini nasıl geliştirebileceklerini keşfetmeleri hedefleniyor.

KİTABI EMERALD BASACAK

Yazım aşamasında birçok yayınevinin ilgisini çeken kitap İngiltere'nin önemli yayınevi Emerald tarafından basılarak Nisan 2024'te okurlarla buluşacak. MEF Üniversitesi'nin yükseköğretime kazandırdığı dördüncü kitabının ön sözü, Amerikan Eğitim Konseyi (ACE) Başkanı Ted Mitchell tarafından yazıldı. Amerikan Eğitim Konseyi Başkanının bu kitaba ön söz yazması kitabın alanında önemini ve değerini daha da arttırdı. ABD'nin 1918 yılında kurulmuş olan prestijli yükseköğretim kuruluşu Amerikan Eğitim Konseyi ABD'nin en önde gelen yükseköğretim konseyi olarak kabul ediliyor. Katılımcılarına, meslektaşlarıyla profesyonel ağlarını geliştirme fırsatı sunan ACE, düzenlediği paneller, yuvarlak masa toplantıları ile yükseköğretimin sorunları, yenilikleri hakkında genel paneller ve konu bazlı sunumlarla katkı veriyor.

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MEF’ten yapay zekâ alanında uluslararası kitap
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