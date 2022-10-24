Mehmet Ali Paşa Medresesi Nerede? Mehmet Ali Paşa Medresesi Ne Zaman Yapıldı, Özellikleri Neler?

1800 ila 1811 tarihleri arasında yapılan Mehmet Ali Paşa Medresesi, Osmanlı mimarisi ve Osmanlı barok üslubunda tasarlanmıştır. Peki, Mehmet Ali Paşa Medresesi nerede? Eğer siz de Mehmet Ali Paşa Medresesi ne zaman yapıldı, özellikleri neler diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Konu ile ilgili bilmeniz gereken tüm detaylar yazımızın devamında sizinle.

Mehmet Ali Paşa Medresesi Nerede?

Konu ile ilgili araştırma yapanlar Mehmet Ali Paşa Medresesi Yunanistan'da mı sorusu ile muhakkak karşılaşmıştır. Mehmet Ali Paşa Medresesi, Yunanistan'ın Kavala kenti içerisinde yer almaktadır. Medrese, mektep, aşevi olarak kullanılan Mehmet Ali Paşa Medresesi, imaret olarak da geçiyor.

Mehmet Ali Paşa Medresesi Özellikleri Neler?

Mehmet Ali Paşa Medresesi'nin çeşitli özelliklerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: