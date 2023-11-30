Memleket ile İlgili Şiirler - Kısa, Uzun, 1, 2, 3, 4 Kıtalık Memleket Konulu Şiirler

Duygu ve düşüncelerin etkileyici bir dil ile mısralara aktarılmasına şiir adı verilir. Edebiyat türü içerisinde şiirin önemli bir yeri vardır. Bunun temel sebebi ise hem yazanı hem de okuyanı duygulandırmasıdır. Şiire pek çok duygu ve düşünce konu olabilir. Bunlardan biri de memleket sevgisidir. Memleket ile ilgili şiirler, kısa, uzun, 1, 2, 3, 4 kıtalık memleket konulu şiirler okuyanı duygulandırır.
Memleket sevgisi, pek çok şaire derinden etkileyici şiirler yazdırmıştır. Şairlerin yazdığı kısa şiirlerden bazıları aşağıdaki gibidir:
Bu sakin öğle vakti…Mevsim taze, gün ılık,
Bir dersten çıkmış kadar içimde bir ferahlık.
Yeniden yapraklanan şu çınarın gölgesi,
Şu beyaz minareden dökülen ezan sesi.
Şu yosun tutmuş çeşme, her bir taş servilikten,
Bana bahsediyorlar en sonsuz iyilikten.
Cedlerimin mermerde seyrettiğim yazısı.
Bir saatin vuruşu: günün henüz yarısı.
Çocukların koşuşu, kuşların dem çekişi
Mesut ediyor beni vatanımın güneşi. - Ziya Osman SABA
Memleketim, memleketim, memleketim,
Ne kasketim kaldı senin ora işi
Ne yollarını taşımış ayakkabım,
Son mintanın da sırtımda paralandı çoktan,
Şile bezindendi.
Sen şimdi yalnız saçımın akında,
Enfarktında yüreğimin,
Alnımın çizgilerindesin memleketim,
Memleketim,
Memleketim… - Nazım Hikmet Ran
Neler yapmadık şu vatan için!
Kimimiz öldük;
Kimimiz nutuk söyledik. – Orhan Veli Kanık
Memleket sevdası geçmişten günümüze herkesin hissettiği bir duygudur. Çeşitli duygu ve düşüncelerle yazılan memleket ile ilgili uzun şiirlerden bazıları aşağıdaki gibidir:
Memleket isterim
Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun;
Kuşların çiçeklerin diyarı olsun.
Memleket isterim
Ne başta dert ne gönülde hasret olsun;
Kardeş kavgasına bir nihayet olsun.
Memleket isterim
Ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun;
Kış günü herkesin evi barkı olsun.
Memleket isterim
Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun;
Olursa bir şikâyet ölümden olsun. – Cahit Sıtkı Tarancı
1917 senesinde
Topraklarında doğmuşum.
Anamdan emdiğim süt
Çeşmenden tarlandan gelmiş.
Emmilerim hudutlarında
Senin için döğüşürken ölmüşler.
Kalelerin burcunda
Uçurtma uçurmuşum,
Çimmişim derelerinde.
Bir andız fidanı gibi büyümüşüm.
Topraklarının üstünde.
Koca koca kamyonlara binmişim.
Daha büyük şehirlerine
Okumaya gitmişim.
Eşkiyalar yolumu kesmiş
Alacak şey bulamamışlar.
Topraklarının üstünde
Top oynamış, aşık olmuş, düşünmüş,
Ahbap edinmişim.
Kederlendiğim günler olmuş
Naçar dolaşmışım sokaklarında,
Sevinçli günlerim olmuş
Başım havalarda gezmişim.
Bağrımı açıp ılgın ılgın
Esen serin rüzgarlarına,
İlk defa kıyılarından
Denizi seyretmişim.
Issız çorak ovalarında
Günlerce yolculuk etmişim.
Ağladığım senin içindir
Güldüğüm senin için
Öpüp başıma koyduğum
Ekmek gibisin. – Cahit Külebi