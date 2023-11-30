Memleket ile İlgili Şiirler - Kısa, Uzun, 1, 2, 3, 4 Kıtalık Memleket Konulu Şiirler

Duygu ve düşüncelerin etkileyici bir dil ile mısralara aktarılmasına şiir adı verilir. Edebiyat türü içerisinde şiirin önemli bir yeri vardır. Bunun temel sebebi ise hem yazanı hem de okuyanı duygulandırmasıdır. Şiire pek çok duygu ve düşünce konu olabilir. Bunlardan biri de memleket sevgisidir. Memleket ile ilgili şiirler, kısa, uzun, 1, 2, 3, 4 kıtalık memleket konulu şiirler okuyanı duygulandırır.

Memleket İle İlgili Kısa Şiirler

Memleket sevgisi, pek çok şaire derinden etkileyici şiirler yazdırmıştır. Şairlerin yazdığı kısa şiirlerden bazıları aşağıdaki gibidir:

Bu Sakin Öğle Vakti

Bu sakin öğle vakti…Mevsim taze, gün ılık,

Bir dersten çıkmış kadar içimde bir ferahlık.

Yeniden yapraklanan şu çınarın gölgesi,

Şu beyaz minareden dökülen ezan sesi.

Şu yosun tutmuş çeşme, her bir taş servilikten,

Bana bahsediyorlar en sonsuz iyilikten.

Cedlerimin mermerde seyrettiğim yazısı.

Bir saatin vuruşu: günün henüz yarısı.

Çocukların koşuşu, kuşların dem çekişi

Mesut ediyor beni vatanımın güneşi. - Ziya Osman SABA

Memleketim

Memleketim, memleketim, memleketim,

Ne kasketim kaldı senin ora işi

Ne yollarını taşımış ayakkabım,

Son mintanın da sırtımda paralandı çoktan,

Şile bezindendi.

Sen şimdi yalnız saçımın akında,

Enfarktında yüreğimin,

Alnımın çizgilerindesin memleketim,

Memleketim,

Memleketim… - Nazım Hikmet Ran

Vatan İçin

Neler yapmadık şu vatan için!

Kimimiz öldük;

Kimimiz nutuk söyledik. – Orhan Veli Kanık

Memleket İle İlgili Uzun Şiirler

Memleket sevdası geçmişten günümüze herkesin hissettiği bir duygudur. Çeşitli duygu ve düşüncelerle yazılan memleket ile ilgili uzun şiirlerden bazıları aşağıdaki gibidir:

Memleket İsterim

Memleket isterim

Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun;

Kuşların çiçeklerin diyarı olsun.

Memleket isterim

Ne başta dert ne gönülde hasret olsun;

Kardeş kavgasına bir nihayet olsun.

Memleket isterim

Ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun;

Kış günü herkesin evi barkı olsun.

Memleket isterim

Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun;

Olursa bir şikâyet ölümden olsun. – Cahit Sıtkı Tarancı

Yurdum

1917 senesinde

Topraklarında doğmuşum.

Anamdan emdiğim süt

Çeşmenden tarlandan gelmiş.

Emmilerim hudutlarında

Senin için döğüşürken ölmüşler.

Kalelerin burcunda

Uçurtma uçurmuşum,

Çimmişim derelerinde.

Bir andız fidanı gibi büyümüşüm.

Topraklarının üstünde.

Koca koca kamyonlara binmişim.

Daha büyük şehirlerine

Okumaya gitmişim.

Eşkiyalar yolumu kesmiş

Alacak şey bulamamışlar.

Topraklarının üstünde

Top oynamış, aşık olmuş, düşünmüş,

Ahbap edinmişim.

Kederlendiğim günler olmuş

Naçar dolaşmışım sokaklarında,

Sevinçli günlerim olmuş

Başım havalarda gezmişim.

Bağrımı açıp ılgın ılgın

Esen serin rüzgarlarına,

İlk defa kıyılarından

Denizi seyretmişim.

Issız çorak ovalarında

Günlerce yolculuk etmişim.

Ağladığım senin içindir

Güldüğüm senin için

Öpüp başıma koyduğum

Ekmek gibisin. – Cahit Külebi