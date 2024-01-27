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Giriş Tarihi: 27.1.2024 11:06 Son Güncelleme: 27.1.2024 11:12

Mentörlük programı ele alındı

Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Araştırma Enstitüsü, öğrencilerin akademik başarılarını ve kişisel gelişimlerini artırmaya yönelik güçlü bir araç olan akademik mentörlük sürecini “Mentörlük Programı 2024” etkinliği ile ele aldı. Sosyolog ve yazar Prof. Dr. Besim Dellaloğlu’nun katılımı ile düzenlenen programa akademisyenler yoğun ilgi gösterdi. İki konferanstan oluşan etkinliğin moderatörlüğünü; YDÜ Rektör Danışmanı ve Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Sayan üstlendi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Mentörlük programı ele alındı

"Mentörlük Programı 2024"e davetli konuşmacı olarak katılan sosyolog ve yazar Prof. Dr. Besim Dellaloğlu, "Üniversitenin Soykütüğü; Dün, Bugün, Yarını" bir konuşma gerçekleştirdi. Eğitim-öğretim tarihinde bilinen ve önemli bir yere sahip olan ilk kurumun, Platon'un Akademisi olduğunu belirten Prof. Dr. Besim Dellaloğlu, günümüzde yükseköğretim olarak adlandırdığımız eğitim-öğretim kurumlarının da bu geleneği devraldığını ifade etti.

YDÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ da "Düzenlediğimiz Mentörlük Programı 2024 etkinliği, ele alınan konularla çok değerli bir tartışma platformu oluşturdu. Mentörlük Programı 2024 etkinliğinin ufuk açıcı sonuçları, tüm katılımcılara farklı bir bakış açısı ve farkındalık kazandırdı" dedi.

Programın moderatörlüğünü üstlenen YDÜ Rektör Danışmanı ve YDÜ DESAM Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Sayan, "Lisansüstü eğitim, sürdürülebilir bir bilimsel gelecek için son derece kritik bir aşamadır. Bu süreçte, hedefleri ve kaliteyi yükseltmek bütün bilim dünyası için zorunluluktur. Düzenlediğimiz Mentörlük Programı 2024 etkinliğinde, bu kalite artışına temel oluşturacak çok önemli konuları ele aldık" diye konuştu.

Etkinlik kapsamında düzenlenen ilk konferansta "İyi ve Açık Bilim Altyapısına Bakış" adlı sunumuyla da katkı yapan Prof. Dr. Sayan, makale sayısının önemli olduğunu ancak bu makalelerin niteliğinin çok daha önemli olduğunu vurgulayarak, doğru dergileri tanımanın ve doktora tezinin iyi bir dergide yayınlamanın da önemli olduğunu vurguladı.

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Mentörlük programı ele alındı
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