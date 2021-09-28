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Giriş Tarihi: 28.9.2021 08:30

Mesele eş anlamlısı nedir? Mesele kelimesinin eş anlamlısı

Mesele eş anlamlısı nedir? Mesele kelimesinin eş anlamlısı

Mesele kelimesi günlük yaşamımızda oldukça fazla kullandığımız kelimelerden bir tanesidir. Mesele, tek başına bir konuyu ifade ediyorken aynı zamanda bir problemi de anlatmak için kullanılabilmektedir. İşte mesele kelimesinin eş anlamlısı…

Mesele kelimesi dilimize Arapça'dan geçmiştir. Arapça'da "masala" yani "soru" anlamını taşımaktadır. Mesele kelimesinin üç adet anlamdaşı vardır. Bunlar sorun, zor iş ve problemdir. Mesele kelimesinin ilk anlamı sorundur. Sorun, kişinin uğraşması gereken bir şeydir ve uğraşılması gereken bir durum olduğunda "mesele" kelimesi kullanılmaktadır.

MESELE KELİMESİNİN ANLAMI

Mesele kelimesinin anlamı, uğraşılması güç olan bir durum ve uğraşılması gereken bir sorundur. Mesele, tatsız durumlar için kullanılmaktadır. Mesele kelimesinin ifade ettiği şey genel olarak çözülmesi gereken bir durumdur.

MESELE KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Mesele kelimesinin eş anlamlısı sorundur. Sorun, bir problemi anlatmak için kullanılan kelimelerden bir tanesidir ve mesele ile aynı anlamı taşımaktadır. Aynı zamanda mesele kelimesinin eş anlamlısı olarak problem ve konu da söylenebilir.

MESELE KELİMESİNİN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

Mesele kelimesinin kullanımı şu şekillerde olabilmektedir.

  • Şu sıralar uğraşmak zorunda olduğum bir mesele var ve canımı çok sıkıyor.
  • Mesele nedir hala çözebilmiş değilim.
  • Bu meseleyi bir an önce halletmek zorundayız.


MESELE KELİMESİNİN EŞ ANLAMLILARININ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

  • Böyle bir sorunla karşılaşacağımı daha önce hiç düşünmezdim.
  • Sorunu çözebilmek için önce tespit etmemiz gerekiyor.
  • Bu problemi çözmek gerçekten de çok zor olacak.
  • Sıkıntının ne olduğunu anlamadım. Burada anlatılmak istenen nedir?

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Mesele eş anlamlısı nedir? Mesele kelimesinin eş anlamlısı
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