Meşhur Eş Anlamlısı – Meşhur Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Dünya üzerinde yer alan tüm dil gruplarında başta Türkçe olmak üzere, içerisinde barındırdığı kelimelerin tür ve anlam bakımından karşılığı olan anlamdaşları (eş anlamlıları) bulunmaktadır. Eğitim-Öğretim kurumlarında öğrenim hayatını sürdüren öğrencilere verilen Türkçe derslerinde eş anlamlı kelimeler konu olarak öğretilirken, günlük olarak kullandığımız konuşma ve yazma dillerinde anlatıma zenginlik katmak ve gereksiz sözcük tekrarına düşmemek adına bizlerin en önemli yardımcıları olmaktadır. Bunun yanında okuduğu dergi, gazete, makale, ya da dijital ortamda göz gezdirdiği haberlerde Meşhur kelimesine rastlayanlar Meşhur kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük ile ilgili bilgi edinmek adına Meşhur eş anlamlısı nedir? sorusu üzerinden yoğun şekilde araştırmalarını sürdürüyor. Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlük ile Meşhur eş anlamlısı nedir? sorusu yanıtları ve konunun daha iyi anlaşılabilmesi için örnekli açıklamaları şöyle;

MEŞHUR EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Meşhur kelimesinin Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlükte yer alan eş anlamlı (anlamdaş) kelimeleri

Ünlü

Tanınmış

Angın

olarak yer almaktadır.

Türkçe'de kurulacak olan anlamlı ve kurallı bir cümlede yer alan meşhur kelimesinin yerine yukarıda yazılı olan sözcüklerin koyulması durumda anlam ve tür bakımından herhangi bir farklılık oluşmayacaktır.

MEŞHUR NEDİR, NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlükte sıfat türünde yer alan meşhur kelimesinin anlamı;

Anlam 1: Herkes tarafından bilinen tanınan, bilindik, ünü olan kimseleri nitelemek için kullanılmaktadır.

Buna Reşat Nuri Güntekin'in eserinde yer alan

"Yeni Park gazinosunda kasabanın meşhur karadut şerbetiyle beraber bir parça da içki içilir."

ifadesi örnek olarak verilebilir.

KİŞİ ADLARI

TDK (Türk Dil Kurumu) güncel kişi adları sözlüğünde kökeni Arapça olan ve cinsiyeti erkek olarak geçen Meşhur kelimesi şöhret sahibi, bilindik ve üne sahip anlamlarına gelmektedir.