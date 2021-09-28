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Giriş Tarihi: 28.9.2021 14:20 Son Güncelleme: 28.9.2021 14:20

Meşhur Eş Anlamlısı – Meşhur Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Meşhur Eş Anlamlısı – Meşhur Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Türkçe’de yer alan çok sayıda kelimenin anlamca ve tür olarak karşılığı olan eş anlamlılar (anlamdaş)bulunmaktadır. Eş anlamlı kelimeler okullarda Türkçe derslerinde öğrencilere konu olarak öğretilirken, gündelik yaşamda konuşma ve yazma dillerinde de sıklıkla kullandığımız sözcüklerdir. Bu kelimelerden olan Meşhur kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük yoğun şekilde merak edilerek Meşhur eş anlamlısı nedir? sorusuyla araştırılıyor. Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlük ile Meşhur eş anlamlısı nedir? sorusu yanıtları ve tüm detaylar

Dünya üzerinde yer alan tüm dil gruplarında başta Türkçe olmak üzere, içerisinde barındırdığı kelimelerin tür ve anlam bakımından karşılığı olan anlamdaşları (eş anlamlıları) bulunmaktadır. Eğitim-Öğretim kurumlarında öğrenim hayatını sürdüren öğrencilere verilen Türkçe derslerinde eş anlamlı kelimeler konu olarak öğretilirken, günlük olarak kullandığımız konuşma ve yazma dillerinde anlatıma zenginlik katmak ve gereksiz sözcük tekrarına düşmemek adına bizlerin en önemli yardımcıları olmaktadır. Bunun yanında okuduğu dergi, gazete, makale, ya da dijital ortamda göz gezdirdiği haberlerde Meşhur kelimesine rastlayanlar Meşhur kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük ile ilgili bilgi edinmek adına Meşhur eş anlamlısı nedir? sorusu üzerinden yoğun şekilde araştırmalarını sürdürüyor. Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlük ile Meşhur eş anlamlısı nedir? sorusu yanıtları ve konunun daha iyi anlaşılabilmesi için örnekli açıklamaları şöyle;

MEŞHUR EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Meşhur kelimesinin Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlükte yer alan eş anlamlı (anlamdaş) kelimeleri

  • Ünlü
  • Tanınmış
  • Angın

olarak yer almaktadır.

  • Türkçe'de kurulacak olan anlamlı ve kurallı bir cümlede yer alan meşhur kelimesinin yerine yukarıda yazılı olan sözcüklerin koyulması durumda anlam ve tür bakımından herhangi bir farklılık oluşmayacaktır.

MEŞHUR NEDİR, NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlükte sıfat türünde yer alan meşhur kelimesinin anlamı;

  • Anlam 1: Herkes tarafından bilinen tanınan, bilindik, ünü olan kimseleri nitelemek için kullanılmaktadır.

Buna Reşat Nuri Güntekin'in eserinde yer alan

"Yeni Park gazinosunda kasabanın meşhur karadut şerbetiyle beraber bir parça da içki içilir."

ifadesi örnek olarak verilebilir.

KİŞİ ADLARI

TDK (Türk Dil Kurumu) güncel kişi adları sözlüğünde kökeni Arapça olan ve cinsiyeti erkek olarak geçen Meşhur kelimesi şöhret sahibi, bilindik ve üne sahip anlamlarına gelmektedir.

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Meşhur Eş Anlamlısı – Meşhur Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
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