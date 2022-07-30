Meslek liseleri altın çağını yaşıyor

LGS yerleştirme sonuçları verilerine göre, savunma sanayii, siber güvenlik, yazılım, havacılık, medya gibi farklı alanlarda eğitim veren Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri yüzde 1'lik başarı diliminden öğrenci alarak büyük başarıya imza attı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, savunma sanayii, siber güvenlik, yazılım, havacılık, medya gibi farklı alanlarda eğitim veren Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği ifade edildi. Açıklamada, siber güvenlik alanında "siber muhafızlar" yetişen Pendik Teknopark MTAL, ASELSAN MTAL, Arnavutköy İstanbul Havalimanı MTAL ve İTÜ MTAL'in yüzde 1'lik dilimle öğrenci alarak gençlerin tercihi olduğu bildirildi.Açıklamada görüşlerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS yerleştirme sonuçlarına göre mesleki ve teknik Anadolu liselerinin yüzde 1'lik başarı diliminden öğrenci alarak tarihi bir başarıya imza attığını bildirdi. Bakan Özer, Türkiye'nin birçok alanda atılım yaparken, okulların da günün teknolojisine uygun bir şekilde dizayn edildiğini belirterek, "Savunma sanayii, siber güvenlik, havacılık, mikro mekanik ve medya alanında olduğu gibi birçok farklı alanda öğrenci yetiştiren mesleki ve teknik liselerini devreye soktuk. Diğer meslek liselerine de rol model olabilecek okullar açtık. Bu, Türkiye'de mesleki eğitimle ilgili algıyı tersine çevirdi. Bugün artık mesleki eğitimi, başarılarıyla konuşuyoruz" dedi.