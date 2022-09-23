Meslek liseleri fabrika gibi: Ekonomiye 1 milyar liralık katkı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının döner sermaye işletmesi kapsamında 2021 yılının ilk 8 ayına oranla yüzde 243 gelir artışı sağlayıp 2022 yılının ilk 8 ayında 1 milyar 75 milyon gelir elde ederek yeni bir rekora ulaştığını açıkladı. Bakan Özer, "Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarımızın 2021 yılının ilk 8 aylık toplam geliri 312 milyon 908 bin lira iken bu gelir, 2022 yılının ilk 8 ayında yüzde 243 oranında artışla 1 milyar 75 milyon lirayı aşarak yeni bir rekora ulaştı" dedi.Üretimden en fazla gelir sağlayan ilk üç kentin sırasıyla İstanbul, Ankara ve Gaziantep olduğunu belirten Bakan Özer, "Mesleki ve teknik eğitim kurumları 8 ayda yaptıkları üretimlerden İstanbul 117, Ankara 105 ve Gaziantep ise 91 milyon lirayı aşkın gelir elde etti. Geçen yıl aynı dönemde İstanbul 41, Ankara 31 ve İzmir yaklaşık 15 milyon lira gelir sağlamıştı" diye konuştu.Bakan Özer okullar bazında yapılan üretim sıralamasında ise 25 milyon 255 bin liralık üretimle Gaziantep Şehit Kamil Beylerbeyi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin birinci, Hatay Dörtyol Recep Atakaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 22 milyon 90 bin liralık üretimle ikinci ve İstanbul Büyükçekmece Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin de 21 milyon 383 bin liralık üretimle üçüncü olduğunu belirtti.2022 yılının ilk 8 ayında en fazla gelir elden eden ilk üç okulun "yiyecek içecek hizmetleri, bilişim teknolojileri, elektrik elektronik teknolojisi, metal teknolojisi, kimya teknolojisi, makine teknolojisi, mobilya ve iç mekân tasarımı" alanlarında üretim yaptığını bildiren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yiyecek içecek hizmetlerinde 256 milyon 794 bin, mobilya ve iç mekân tasarımında 207 milyon 487 bin, konaklama ve seyahat hizmetlerinde 126 milyon 198 bin, kimya teknolojisinde 87 milyon 510 bin ve bilişim teknolojilerinde 68 milyon 765 bin lira gelir elde edildiğini açıkladı.