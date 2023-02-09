Meslek liselerı görev başında

Depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için Türkiye'nin dört bir yanındaki meslek liseleri de fabrika gibi üretim yapmaya başladı. Liseliler ekmek ve temizlik malzemelerinin yanı sıra ısınma ihtiyacı için üretime başladı. Bartın ve Tekirdağ'da deprem bölgesine gönderilmek üzere meslek liselerinde varillerden sokak sobası üretiliyor. Esnaftan toplanan variller, öğretmen ve öğrencilerin çalışmasıyla sokak sobasına dönüştürüldü. Hazırlanan varil sobalar, deprem bölgesinde kurtarma çalışmalarının sürdüğü alanların yanı sıra asker ve polislerin nöbet noktalarında da kullanılabilecek. Eskişehir Yunusemre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Ali Güven Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nce donatılan 2 adet mobil mutfak, depremzedelerin sıcak yemek ve gıda ihtiyaçlarını karşılamak üzere yola çıktı. Bursa'da ise Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de çadır sobası üretimine başladı. Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kâğıt havlu üretimi gerçekleştirirken, bölgedeki sıcak yemek ihtiyacını karşılamak üzere kurulan seyyar mutfak ekibi de bölgeye gönderildi. Olgunlaşma Enstitüsü ile Halk Eğitimi Merkezleri de bölgeye gönderilmek üzere giysi, battaniye gibi üretimleri gerçekleştiriyor. SABAH