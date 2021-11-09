Meslek liseleri önyargıları kırdı

Toplumda yıllardır "Başarısız öğrencilerin okulları" önyargısına maruz kalan meslek liseleri, son yıllarda hak ettiği değeri görmeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı
'nın etkin çabalarıyla meslek liseleri kaybettiği özgüveni yeniden kazandı. Kimisi geri dönüşüm projeleriyle bilgisayarlar üretiyor, kimisi de rüzgâr ve güneş enerjisini kullanarak okullarının elektrik ihtiyacının bir kısmını karşılıyor. İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın 2023 Eğitim Vizyonu'nda yer alan açıklamasında bahsettiği "Aklıselim, kalbi selim, zevki selim sahibi bireyler yetiştirmek" hedefini gerçekleştirme amacında olan meslek liselerinden bazıları:
AB ONAYLI EĞİTİM
İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: Türkiye
'de
Avrupa
Birliği'nden akreditasyon alan 11 okuldan
biri. Yani bu okulun mesleki ve teknik
eğitim kalitesi AB tarafından tanınıyor.
Okul bu belgeyle 2027'ye kadar her
yıl 30 öğrencisi ve 10 eğitim personelini
AB ülkelerine gönderebilecek. Lisede
elektrik-elektronik alanında eğitim ve
deney setleri üretiliyor. Satılan üründen
elde edilen gelir ise öğrencilere harçlık
olarak dağıtılıyor.
ELEKTRİK ÜRETİYORLAR
Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
: Güneş ve rüzgâr enerjisinin
gücünü kullanarak hibrit bir sistem
oluşturdu. Fikri öğrencilerden
çıkan bu sistemle birlikte iki enerji kaynağı
kullanılarak elektrik üretimi sağlanıyor.
GERİ DÖNÜŞÜM MÜHENDİSLERİ
Arnavutköy Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı Anadolu Lisesi
: Bilişim
Teknolojileri Bölümü öğrencileri, kamu
kurumlarından topladıkları bozuk bilgisayar
ve elektronik eşyaları okullarında
tamir edip ülkenin dört bir yanındaki
köy okullarına gönderiyor. Okulun amacı
kamuda bulunan bir vidanın dahi geri
dönüşümle ülkenin kazanımına
katkıda bulunmak.