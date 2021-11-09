Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Meslek liseleri önyargıları kırdı
Giriş Tarihi: 10.11.2021

Meslek liseleri önyargıları kırdı

MERVE BİLKAY MERVE BİLKAY
Meslek liseleri önyargıları kırdı
Toplumda yıllardır "Başarısız öğrencilerin okulları" önyargısına maruz kalan meslek liseleri, son yıllarda hak ettiği değeri görmeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın etkin çabalarıyla meslek liseleri kaybettiği özgüveni yeniden kazandı. Kimisi geri dönüşüm projeleriyle bilgisayarlar üretiyor, kimisi de rüzgâr ve güneş enerjisini kullanarak okullarının elektrik ihtiyacının bir kısmını karşılıyor. İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 Eğitim Vizyonu'nda yer alan açıklamasında bahsettiği "Aklıselim, kalbi selim, zevki selim sahibi bireyler yetiştirmek" hedefini gerçekleştirme amacında olan meslek liselerinden bazıları:

AB ONAYLI EĞİTİM
İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: Türkiye'de Avrupa Birliği'nden akreditasyon alan 11 okuldan biri. Yani bu okulun mesleki ve teknik eğitim kalitesi AB tarafından tanınıyor. Okul bu belgeyle 2027'ye kadar her yıl 30 öğrencisi ve 10 eğitim personelini AB ülkelerine gönderebilecek. Lisede elektrik-elektronik alanında eğitim ve deney setleri üretiliyor. Satılan üründen elde edilen gelir ise öğrencilere harçlık olarak dağıtılıyor.

ELEKTRİK ÜRETİYORLAR
Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: Güneş ve rüzgâr enerjisinin gücünü kullanarak hibrit bir sistem oluşturdu. Fikri öğrencilerden çıkan bu sistemle birlikte iki enerji kaynağı kullanılarak elektrik üretimi sağlanıyor.

GERİ DÖNÜŞÜM MÜHENDİSLERİ
Arnavutköy Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı Anadolu Lisesi: Bilişim Teknolojileri Bölümü öğrencileri, kamu kurumlarından topladıkları bozuk bilgisayar ve elektronik eşyaları okullarında tamir edip ülkenin dört bir yanındaki köy okullarına gönderiyor. Okulun amacı kamuda bulunan bir vidanın dahi geri dönüşümle ülkenin kazanımına katkıda bulunmak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Meslek liseleri önyargıları kırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA