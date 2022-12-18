Meslek liseleri ülke ekonomisine yaklaşık 2 milyar lira katkı sağladı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yazılı açıklamasında, iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu insan gücünü yetiştiren bir mesleki eğitim sistemiyle Türkiye'yi eğitimde çok daha ileri noktalara taşımayı amaçladıklarını vurguladı.

Geçmişte katsayı uygulamaları gibi müdahalelerin, meslek liselerinin itibar kaybına uğramasına yol açtığına işaret eden Özer, "Yaptığımız iyileştirmelerin çok boyutlu olması, kısa sürede sonuç almamıza katkı sağladığını görmek bizi son derece mutlu ediyor. Bir zamanlar kimsenin gitmek istemediği meslek liseleri, şimdi elde ettikleri üretimden 2 milyar lira gelirle ülke ekonomisine katkı sağlayan bir yapıya dönüştü." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Mahmut Özer, mesleki ve teknik eğitimde eğitim-üretim-istihdam çerçevesinde öğrencilerin gerçek üretim ortamlarında yaparak ve üreterek öğrenmelerini sağlamak amacıyla okulların döner sermaye işletmelerindeki üretim faaliyetlerini her zaman desteklediklerine değindi.

Meslek liselerinin yaptıkları üretimden bu ay önemli oranda gelir elde ettiklerine işaret eden Özer, şunları kaydetti:

"Döner sermaye işletmesi olan mesleki ve teknik eğitim kurumlarımızın 2021'in 11 aylık geliri 707 milyon 709 bin lirayken bu miktarda yüzde 176 oranında artış sağlanarak 2022'nin 11 aylık gelir toplamları 1 milyar 955 milyon liraya, yani yaklaşık 2 milyar liraya ulaştı. Bakanlık olarak hedefimiz 1,5 milyar liralık üretim kapasitesine ulaşmaktı, hedeflediğimiz bu üretim kapasitesini geçen ay aşmıştık."

Bakan Özer, bu yılın 11 aylık döneminde elde edilen gelirin yeni bir rekor olduğuna dikkati çekti.

MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİ GELİRDEN PAY ALDI

Bakan Özer, döner sermaye kapsamında elde edilen gelirden öğrenci ve öğretmenlerin de yararlandığına değinerek, "Bu üretim, hem öğrencilerin öğrenme süreçlerine hem de ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Bu bağlamda 2022'in 11 ayında elde edilen 1 milyar 955 milyon liralık gelirden öğrencilerimiz 94 milyon 332 bin lira; öğretmenlerimiz de 206 milyon 608 bin lira olmak üzere toplam 301 milyon lira pay aldı." bilgisini paylaştı.

GELİRİNİ EN FAZLA ARTIRAN İLK 5 İL

Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının döner sermaye işletmesi kapsamında 2021 ve 2022 yılının 11 aylık dönemde üretimden elde ettikleri geliri en fazla olan ilk 5 il hakkında bilgi veren Özer, "İstanbul, gelirini bugün itibarıyla 228 milyon 638 bine; Ankara, gelirini 199 milyona yükseltti. Gelirini 163 milyon liraya yükselten Gaziantep üçüncü, Bursa 129 milyon lirayla dördüncü, Konya ise gelirini 83 milyon liraya yükselterek beşinci sırada yer aldı." açıklamasını yaptı.

Bakan Özer, bu dönemde döner sermaye işletmesi kapsamında en fazla gelir elde eden ilk 3 okulun ise sırasıyla Ankara Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bursa Osmangazi- Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Gaziantep Şehitkamil-Beylerbeyi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olduğunu bildirdi.

Öte yandan, en fazla gelir elden eden ilk üç okul; bilişim teknolojileri, elektrik-elektronik teknolojisi, kimya teknolojisi, metal teknolojisi, mobilya ve iç mekan tasarımı, metalürji teknolojisi, plastik teknolojisi, tekstil teknolojisi, makine ve tasarım teknolojisi, inşaat teknolojisi, motorlu araçlar teknolojisi, aile ve tüketici hizmetleri, yiyecek ve içecek hizmetleri alanlarında üretim yaptı.

Döner sermaye işletmesi kapsamında, en fazla gelir elde eden ilk 5 alan ise sırasıyla kimya teknolojisi, mobilya ve iç mekan tasarımı, yiyecek içecek hizmetleri, konaklama ve seyahat hizmetleri, moda tasarım teknolojileri alanı.