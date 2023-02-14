Meslek lisesi öğrencileri depremzedelerin yaralarını sarıyor

LİSELER SEFERBER

Elazığ'da meslek liseleri bünyesinde yer alan fırın ve mutfak atölyelerinde de 40 bin ekmek ve 40 bin kişilik çorba pişirip Malatya'daki depremzedelere gönderiliyor. Amasra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi gönüllü öğretmen ve öğrencileri, Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman illerine iletilmek üzere günlük 15 bin ekmek üretiyor.