Meslek lisesi öğrencileri depremzedelerin yaralarını sarıyor

Depremin yaralarının sarılması için Türkiye genelinde başlatılan yardım seferberliğine meslek lisesi öğrencileri büyük katkı veriyor. Okullarda kurulan atölyelerde depremzedelerin gıda ihtiyacının karşılanması için gece gündüz çabalanıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'de meslek liselerinde dün itibariyle 1 milyon 790 bin 239 ekmek,1 milyon 950 bin 340 kişilik sıcak yemek, 197 bin 331 kumanya sağlandığını kaydetti.
29 MUTFAK KURULDU
Ankara, Antalya, Batman, Bursa, Denizli, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Manisa, Mardin, Sakarya, Siirt'de bulunan liselerde de toplam 29 mutfak kuruldu.
Keçiören Yamantürk, Falez, Sema-Abdurrahman Karamanlıoğlu, Gazi, Yunus Emre, Alaattin-Nilüfer Kadayıfcıoğlu, Kumburgaz, Küçükçekmece Borsa İstanbul, Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-5, Nefise Sultan, Erciyes, Toki, Karatay Borsa İstanbul Zübeyde Hanım, Karatay Borsa İstanbul Gazi Mustafa Kemal, Kapadokya, Gördes İbn-i Sina, İsmet İnönü, Zübeyde Hanım, Zeynep Gülin Öngör, Hafsa Sultan, Evliya Çelebi, Karadeniz, Sezginler ve Siirt Merkez Abdülhamid Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri günlük 220 bin kapasiteyle günlük yemek üretiyor. Gıdalar depremden etkilenen illere ulaştırılıyor.
HATAY'A SICAK YEMEK HİZMETİ
Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından meslek liselerinden oluşan seyyar mutfak ekibi kuruldu. Depremden etkilenen vatandaşlara sıcak yemek desteği vermek üzere beraberinde erzak yüklü 5 tır ile birlikte yola çıkan 25 bin kişilik yemek kapasiteli seyyar mutfak ekibi, Hatay-Kırıkhan'da sıcak yemek hizmeti vermeye başladı.
LİSELER SEFERBER
Elazığ'da meslek liseleri bünyesinde yer alan fırın ve mutfak atölyelerinde de 40 bin ekmek ve 40 bin kişilik çorba pişirip Malatya'daki depremzedelere gönderiliyor. Amasra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi gönüllü öğretmen ve öğrencileri, Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman illerine iletilmek üzere günlük 15 bin ekmek üretiyor.
SOBA ÜRETTİLER
Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları afet bölgesinin ısınma ihtiyacını karşılamak için soba üretimi ve sevkiyatını gerçekleştirdi. Bakanlığın Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı 159 meslek ve teknik ortaöğretim kurumu OHAL bölgesi ilan edilen ve depremden etkilenen 10 ildeki vatandaşların ısınma ihtiyacını karşılamak için ilk etapta on bin çadır sobası üretimi yaptı. Sobalar depremzedelerin ısınma ihtiyacını karşılamaya başladı.