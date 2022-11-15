Mesleki eğitimde 1 milyondan fazla öğrenci

MilliEğitim Bakanı Mahmut Özer, mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayısının 1 milyon 33 bine ulaştığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yıl sonu için işaret ettiği 1 milyon çırak ve kalfa hedefine ulaşıldı. Özer yasal düzenlemeler öncesinde Türkiye'deki çırak ve kalfa sayısının 159 bin olduğunu hatırlattı.Özer, "Türkiye'nin her noktasında artık özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için çırak, kalfa, usta bulmayla ilgili hiçbir sorun kalmadı" dedi. Mesleki eğitim merkezlerinde kayıtlı öğrencilerin yüzde 30'u kadınlardan oluşuyor.