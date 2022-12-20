Mesleki eğitimle aile bütçesine katkı

MilliEğitim Bakanı Mahmut Özer, meslek liselerinin 2 milyar liralık bir üretim kapasitesine ulaştığını açıkladı. Özer, "Okullarda kazanç sağlayan ve ailelerini geçindiren öğrenciler var" dedi. Bakan Özer, mesleki eğitimdeki büyük dönüşümü yerinde incelemek üzere bir grup gazeteciyle birlikte ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni (MTAL) ziyaret etti. Özer mesleki eğitimdeki gelişmelerle ilgili, "Paris'teki OECD Eğitim Bakanları Zirvesi'nde Fransız Bakan 'Macron'un mesleki eğitimle ilgili en büyük projesi, ilk 5 yılda 300 bin olan çırak sayısını 1 milyona çıkarmaktı. Ancak 5 yıl sonra 800 bine çıkarmıştır' dedi. Biz, 159 binden aldığımız çırak-kalfa sayısını 1 yıl dolmadan 1 milyon 200 bine ulaştırdık. Mesleki eğitim merkezlerinin mesleki eğitimdeki oranı yüzde 47'ye çıktı. Merkezlerdeki kadın çırak-kalfa sayısı 27 binden 350 bine ulaştı. Meslek liseleri, bir zamanlar kimsenin gitmek istemediği ama şimdi yüzde 1'lik dilimden öğrenci alan liselere dönüştü. Sınavla öğrenci alan mesleki eğitim kurumlarının doluluk oranları 2022 yılında yüzde 99'a yükseldi" bilgisini verdi.Kayıtdışı öğrencilerle ilgili çalışmalara yönelik de bilgi veren Özer, "Kayıtdışı ilkokul, ortaokul ve lisede yaklaşık 280 bin öğrenci var. MERNİS kayıt sistemini çok aktif şekilde kullanarak, tek tek ailelere ulaşıp eğitime dâhil etmeye çalışıyoruz. 19 milyon 100 bin öğrencimiz ile eğitim ve öğretime devam ediyoruz" diye konuştu. Bakan Özer "Amacımız, okullaşma oranlarını en kısa sürede yüzde 100'e çıkarmak. Türkiye'de şu anda kız çocuklarının okullaşma oranıyla ilgili sıkıntı kalmadı. Kızların okullaşma oranı yüzde 39.2'den yüzde 95'e yükseldi" dedi.Köy Yaşam Merkezleri Projesi ile köydeki 150 bin vatandaşın tarım, hayvancılık ve bağlantılı diğer alanlarla ilgili kurs-eğitim aldıklarını anlatan Bakan Özer, Aile Okulu Projesi'yle de köy yaşam merkezi üzerinden 2022 yılı sonuna kadar 1 milyon veliye, 2023'te de 2.5 milyon veliye bu hizmeti sunabilmeyi amaçladıklarını anlattı. Bakan Özer, "Bilim ve sanat, matematik ve İngilizce yaz okullarından yaklaşık 1 milyon öğrenci ücretsiz yararlandı. 2023 yılında da yaz okulu uygulamamızı devam ettireceğiz. 23 Ocak-3 Şubat arasındaki iki haftalık sömestirde de ilk kez yaz okulu kapsamını genişleterek tüm kurslarımızı açacağız" diye konuştu.