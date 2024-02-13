Mesleki ve sosyal yaşamlarınızda başarılı olacağınıza inancımız tam

Törende mezunlara seslenen YDÜ Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, "143 ülkeden öğrencisi bulunan uluslararası bir kampüs üniversitesinden mezun oldunuz. Bugün mezuniyet törenimize de yansıyan bu kültürel çeşitlilik, küresel bir perspektif kazandırırken, farklı kültürler arasında anlayış ve iş birliği geliştirme fırsatı sunuyor. İnanıyorum ki; kendi alanlarında, yetkin kadrolarımızdan edindikleri mesleki donanımın yanında; içerisinde yetiştikleri bu zengin çeşitlilik mezunlarımızın en büyük ayrıcalıklarından biri olacak. Her birinizle ayrı ayrı gurur duyduğumuzu bilmenizi istiyorum. Burada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir eviniz ve aileniz olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Hepinizi bir kez daha tebrik ediyor, başarılı bir gelecek diliyorum. Yolunuz açık olsun" dedi.

YDÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zihni Turkan ise, "Sevgili mezunlarımız, sizlerin mesleki ve sosyal yaşamlarınızda başarılı olacağınıza olan inancım tam. Yolunuz ve bahtınız hep açık olsun" derken, YDÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Tiryakioğlu da, "Mutluluk bir yaşam amacı değildir, ancak hayattan en iyi şekilde keyif almaya çalışmalısınız. Her zaman dürüstlükle ve etik değerlerle saygı gösterin. Güçsüzlere ve ihtiyaç sahiplerine önem veren, tüm canlılara ve çevreye önem veren, elde ettiği sonuçlarla gurur duyan biri olun" ifadelerini kullandı.