Mesleki ve teknik eğitim müfredatı güncellenecek

Önceki gün açıklanan Orta Vadeli Programda (OVP), istihdamı artırmak için mesleki ve teknik eğitimi güçlendirilecek yeni stratejiler belirlendi. Buna göre, meslek yüksekokulları olmak üzere yükseköğretim kontenjanları kamu ve özel sektörün orta vadede ihtiyaç duyduğu işgücü ile uyumlu hale getirilecek. Savunma sanayii, yapay zekâ, siber güvenlik, temiz, sürdürülebilir enerji ile uzay teknolojileri gibi stratejik alanlarda nitelikli işgücü yetiştirmeye yönelik kamu-üniversite-özel sektör işbirliği programları hazırlanacak. Mesleki ve teknik eğitim müfredatı özel sektörle işbirliği içerisinde güncellenecek. Staj, işbaşı eğitimi programlarının yaygınlaştırmasını sağlayacak şekilde yönetim, finansman konuları da dâhil özel sektör katılımı artırılacak. Mesleki, teknik ortaöğretimin yanı sıra yükseköğretim mezunlarına yönelik mezun takip sistemi oluşturulacak, işgücü piyasası performansları analiz edilerek ilgililerle paylaşılacak. Nitelikli insan kaynağı ihtiyacı bulunan stratejik teknoloji alanları belirlenecek, bu alanlarda yurt dışına lisansüstü eğitim almak üzere öğrenci gönderilecek.