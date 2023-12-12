Mevlânâ Celâleddîn Rûmî, uluslararası kongre ve etkinlikler ile anılacak

Mevlana'nın 750'nci vefat yıl dönümü nedeniyle, düzenlenecek olan uluslararası kongre ve anma etkinlikleri, yurt içi ve yurt dışından pek çok bilim insanını da bir araya getirecek. Rumî'nin kişiliği, edebi şahsiyeti, mistisizm, Mevlevilik felsefesi ve anlayışının ele alınacağı kongre kapsamında, üçü yüz yüze olmak üzere altı oturum gerçekleştirilecek.

8. Uluslararası Bilimsel Rumî Kongresi'ne yurtiçinden katılımcıların yanı sıra, Türkiye, İran, Azerbaycan, Bosna-Hersek, Brezilya, Özbekistan, Tacikistan, Kazakistan, Türkmenistan ve Pakistan'dan da katılımcılar bildirilerini sunacak. Kongrede sunulan bildiriler, bilimsel yayınların yanı sıra, Rumî Araştırmaları Enstitüsü tarafından bildiri kitabı olarak da yayımlanacak.

Kongrenin başkanlığını üstlenen YDÜ Rumî Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ghadir Golkarian, Mevlana'nın ortaya koyduğu felsefenin; sevgiye, hoşgörüye ve insanlık birliğine odaklanan eşsiz bir yol gösterici olduğunu vurgulayarak, "Onun öğretileri, sınırları aşan, renkleri birleştiren ve her birimizi ortak değerlerde birleştiren evrensel bir sevgi dili taşır. Vuslatının 750'nci yıl dönümünde düzenleyeceğimiz kongre ve anma etkinlikleri ile Mevlana'nın temsil ettiği değerleri bütün insanlığa bir kez daha hatırlatacağız" dedi.