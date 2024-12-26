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Giriş Tarihi: 26.12.2024 11:33 Son Güncelleme: 26.12.2024 11:33

Mi ile Başlayan Kelimeler - Türkçe Mi İle Başlayan Kelimeler Listesi

Türkçe'nin zengin kelime hazinesinde "mi" harfi ile başlayan birçok kelime bulunmaktadır. Bu kelimeler, günlük konuşmalarımızda, yazılarımızda ve hatta deyimlerde sıklıkla kullanılmaktadır Bu kelimeler, cümleye belirli bir ton ve anlam katmaktadır. Mi ile başlayan kelimeler doğru kullanımı halinde, hem iletişim becerilerimizi geliştirir hem de dil bilgisi bilgimizi pekiştirir. Türkçe mi ile başlayan kelimeler listesi dilin güncelliği sayesinde sürekli değişebilmektedir.

Mi ile Başlayan Kelimeler - Türkçe Mi İle Başlayan Kelimeler Listesi

Türkçe kelime dağarcığı oldukça geniştir. Harf veya hece ile başlayan kelimeler üzerinde çalışmak, özellikle kelime bilgisi geliştirmek isteyenler için etkili bir yöntemdir. Bu harfle başlayan kelimeler de Türkçe'nin zenginliğini gösteren önemli bir örnektir. Mi ile başlayan kelimeler, günlük hayatta sıkça kullanılan ve farklı anlamlarıyla Türkçe'nin zenginliğini ortaya koyan ifadelerdir. Türkçe mi ile başlayan kelimeler listesi, bu kelimeleri toplu halde incelememiz için olanak sağlar.

Mi ile Başlayan Kelimeler

• Mikrop: Gözle görülemeyen, hastalığa neden olan canlı varlık.

• Miktar: Bir şeyin ne kadar olduğu, niceliği.

• Milyon: Bin bin yapan sayı.

• Minik: Çok küçük, ufak tefek.

• Misafir: Eve gelen kişi.

• Misal: Örnek, numune.

• Mizaç: Kişinin doğuştan getirdiği huy, tabiat.

• Mizah: Gülünç, komik olan şey.

• Millet: Bir ülkede yaşayan insanlar topluluğu.

Türkçe Mi İle Başlayan Kelimeler Listesi

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Mi ile Başlayan Kelimeler - Türkçe Mi İle Başlayan Kelimeler Listesi
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