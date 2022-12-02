Mil Akademi Kurs Eğitim Kurumları’ndan LGS ve YKS’ye hazırlanan öğrenciler için hedef belirleme ve motivasyon

Hedefler, bireyin yaşamını anlamlı kılarken, ona hayata sıkıca bağlanma motivasyonu kazandırır ve dolayısıyla bireyi zorluklar karşısında dirençli kılar. Motivasyon, başarı için en temel kavramlardan biridir. Bazen büyük başarılar için yüksek düzeyde motive olabilmek ve zamanı etkili planlamak güç olabilir. Hedeflerini belirlerken kendine öncelikle şu soruları sorma lı ve verdiğin cevapların samimi olmasına dikkat etmelisin.

Hedefime ulaşmak için ne kadar zamana ihtiyacımvar?

ulaşmak için nasıl hazırlanmalıyım?

başlamak için kendimi hazır hissediyor muyum?

Hedefime ulaştığımda neyi elde etmiş olacağım?

Bu sorulara vereceğin samimi cevaplar hedef belirlemeni kolaylaştıracaktır. Ayrıca hedeflerine ulaşma noktasında göstereceğin çaba da çok değerlidir.

Unutma ki hedefler, onlara yönelik çaba gösterdiğin zaman bir anlam kazanmaktadır. Hedefler için çaba göstermek kadar hedeflerin gerçekçi olarak belirlenmesi de önem taşır.

Hedeflerini nasıl belirleyebilirsin?

1. Belirleyeceğin hedef senin için önemli ve öncelikli olmalı.

Ne istediğini açık ve net olarak belirlemelisin. Ne istediğini gerçekten biliyorsan önüne çıkan tüm engelleri aşacak motivasyonu kendinde görebilirsin.

2. Hedefin belirgin ve açık olmalı.

Hedef belirlerken net bir şekilde ve alternatifsiz olarak bunu ifade etmelisin. Belirgin ve açık hedefler ders çalışma gücünü arttırdığı gibi zamanını da daha etkin kullanmanı sağlayacaktır.

3. Hedefin gerçekçi ve ulaşılabilir olmalı.

Ne çok kolay hedefler ne de ulaşılması imkânsız görülen hedefler seni motive eder. Belirleyeceğin hedefler ulaşabileceğin türden olmalıdır. Zamanı etkili ve verimli bir şekilde planlamalısın.

4. Hedefleri uzak ve yakın hedefler olarak belirlemelisin.

Küçük görevler daha kolaydır ve bir şeylerin kapsamına bakarken daha az kaygı verir. Küçük bir görevi tamamla dığında, motivasyonunun başlamasına yardımcı olan daha büyük bir görev için kendini hazır hissedersin. Bu küçük hedeflere ulaşmak, daha büyük görevlerin yerine getirilmesi ne yardımcı olacaktır.

Kısa sürede arzuladığın hedefe varmak, istediğin noktaya gelmek esas hedefin için motivasyonunu ve çabanı arttıracaktır.